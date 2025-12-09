St. Polten-Juventus, le formazioni ufficiali: Canzi ne cambia 7. Girelli al centro dell'attacco
Ancora ampio turn over in casa Juventus per la sfida di questo pomeriggio (18:45) contro il St. Polten in Women’s Champions League. Il tecnico Max Canzi infatti rispetto alla gara contro la Roma in campionato cambia ben sette undicesimi con le sole Harviken e Carbonell in difesa, Walti a centrocampo e Vangsgaard in attacco confermate rispetto al campionato. Fra i pali ci sarà il ritorno di Peyraud-Magnin, mentre la linea a quattro difensiva sarà completata da Krumbiegel e Calligaris. In mezzo al campo al fianco dell’elvetica ci saranno Tatiana Pinto e Schatzer, mentre in avanti rientrano dall’inizio Beccari e Girelli.
Le austriache rispondono con una formazione molto abbottonata che prevede Brunold come unica punta e una linea difensiva a cinque con Nagy e Gutmann sulle corsie esterne e Ebert al centro al fianco di Klein e Krizaj. A centrocampo invece le esterne, che dovranno dare supporto alla punta sono Matavkova e Mettner, mentre in mezzo ci sono Laino e Peneau.
Queste le formazioni ufficiali:
St. Polten (5-4-1): Schluter; Nagy, Krizaj, Ebert, Klein, Gutmann; Matavkova, Laino, Peneau, Mattner; Brunold. A disposizione: Osigus, Vracevic, Aistleitner, Elmore, Rukavina, Woelki, Ollivier. Allenatore Laurent Fassotte
Juventus (4-3-3): Peyraud-Magnin; Krumbiegel, Calligaris, Harviken, Carbonell; Tatiana Pinto, Walti, Schatzer; Beccari, Girelli, Vangsgaard. A disposzione: De Jong, Capelletti, Kullberg, Rosucci, Bonansea, Stolen Godo, Thomas, Cascarino, Salvia, Brighton, Cambiaghi, Lenzini. Allenatore: Massimiliano Canzi
Women’s Champions League, 5ª giornata
Martedì 9 dicembre
Ore 18:45
St. Polten – Juventus
Ore 21:00
Arsenal - Twente
Paris Saint Germain - OH Leuven
Real Madrid - Wolfsburg
Mercoledì 10 dicembre
Ore 18:45
Barcellona - Benfica
Valerenga - Paris FC
Ore 21:00
Chelsea - Roma
Manchester United - Lione
Atletico Madrid – Bayern Monaco
Classifica
Lione 10
Barcellona 10
Wolfsburg 9
Bayern Monaco 9
Manchester United 9
Chelsea 8
Real Madrid 7
Juventus 7
Atletico Madrid 6
Arsenal 6
Paris FC 5
OH Leuven 5
Valerenga 4
Twente 2
Benfica 1
St. Polten 1
Roma 1
Paris Saint-Germain 0