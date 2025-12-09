St. Polten-Juventus, le formazioni ufficiali: Canzi ne cambia 7. Girelli al centro dell'attacco

Ancora ampio turn over in casa Juventus per la sfida di questo pomeriggio (18:45) contro il St. Polten in Women’s Champions League. Il tecnico Max Canzi infatti rispetto alla gara contro la Roma in campionato cambia ben sette undicesimi con le sole Harviken e Carbonell in difesa, Walti a centrocampo e Vangsgaard in attacco confermate rispetto al campionato. Fra i pali ci sarà il ritorno di Peyraud-Magnin, mentre la linea a quattro difensiva sarà completata da Krumbiegel e Calligaris. In mezzo al campo al fianco dell’elvetica ci saranno Tatiana Pinto e Schatzer, mentre in avanti rientrano dall’inizio Beccari e Girelli.

Le austriache rispondono con una formazione molto abbottonata che prevede Brunold come unica punta e una linea difensiva a cinque con Nagy e Gutmann sulle corsie esterne e Ebert al centro al fianco di Klein e Krizaj. A centrocampo invece le esterne, che dovranno dare supporto alla punta sono Matavkova e Mettner, mentre in mezzo ci sono Laino e Peneau.

Queste le formazioni ufficiali:

St. Polten (5-4-1): Schluter; Nagy, Krizaj, Ebert, Klein, Gutmann; Matavkova, Laino, Peneau, Mattner; Brunold. A disposizione: Osigus, Vracevic, Aistleitner, Elmore, Rukavina, Woelki, Ollivier. Allenatore Laurent Fassotte

Juventus (4-3-3): Peyraud-Magnin; Krumbiegel, Calligaris, Harviken, Carbonell; Tatiana Pinto, Walti, Schatzer; Beccari, Girelli, Vangsgaard. A disposzione: De Jong, Capelletti, Kullberg, Rosucci, Bonansea, Stolen Godo, Thomas, Cascarino, Salvia, Brighton, Cambiaghi, Lenzini. Allenatore: Massimiliano Canzi



Women’s Champions League, 5ª giornata

Martedì 9 dicembre

Ore 18:45

St. Polten – Juventus

Ore 21:00

Arsenal - Twente

Paris Saint Germain - OH Leuven

Real Madrid - Wolfsburg

Mercoledì 10 dicembre

Ore 18:45

Barcellona - Benfica

Valerenga - Paris FC

Ore 21:00

Chelsea - Roma

Manchester United - Lione

Atletico Madrid – Bayern Monaco

Classifica

Lione 10

Barcellona 10

Wolfsburg 9

Bayern Monaco 9

Manchester United 9

Chelsea 8

Real Madrid 7

Juventus 7

Atletico Madrid 6

Arsenal 6

Paris FC 5

OH Leuven 5

Valerenga 4

Twente 2

Benfica 1

St. Polten 1

Roma 1

Paris Saint-Germain 0