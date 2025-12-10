Chelsea-Roma Femminile: le formazioni ufficiali della gara di League Phase di Champions
Serata di Women's Champions League per la Roma Femminile, che alle ore 21:00 sarà impegnata sul campo del Chelsea in occasione di uno dei match che chiuderanno la penultima giornata della League Phase del prestigioso torneo europeo: l'obiettivo della formazione di mister Luca Rossettini è senza dubbio quello di cancellare lo zero ancora presente nella casella delle 'vittorie' nella massima competizione continentale per club. Intanto, sono state rese note le formazioni ufficiali.
CHELSEA (4-3-3): Peng; Bronze, bright, Buurman, Charles; Macario, Walsh, Kaptein; Rytting Kaneryd, Kerr, Baltimore. All.: Bompastor
ROMA (4-3-3): Lukasova; Bergamaschi, Heatley, Oladipo, Thogersen; Pandini, Kuhl, Giugliano; Dragoni, Babajide, Pilgrim. All.: Rosettini
Per completezza di informazioni, ecco anche il quadro completo dei risultati e la classifica
WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - 5ª GIORNATA
Già giocate
St. Polten-Juventus 0-5
6' Vangsgaard, 43' [rig.] e 59' [rig.] Girelli, 66' Pinto, 81' Krumbiegle
Arsenal-Twente 1-0
10' Mead
Paris Saint Germain-OH Leuven 0-0
Real Madrid-Wolfsburg 2-0
19' Mendez, 67' Caicedo
Ora in campo (parziale)
Barcellona-Benfica 3-1
29' Pajor (BA), 46' Davidson (BE), 54' [aut.] Ucheibe (BE), 58' Laia Aleixandri (BA)
Valerenga-Paris FC 0-0
Mercoledì 10 dicembre
Ore 21:00 - Chelsea-Roma
Ore 21:00 - Manchester United-Lione
Ore 21:00 - Atletico Madrid-Bayern Monaco
CLASSIFICA
Barcellona 10
Juventus 10*
Real Madrid 10*
Lione 10
Wolfsburg 9*
Arsenal 9*
Manchester United 9
Bayern Monaco 9
Chelsea 8
Atletico Madrid 6
OH Leuven 6*
Paris FC 5
Valerenga 4
Twente 2*
Benfica 1
Paris Saint-Germain 1*
Roma 1
St. Polten 1*
* una gara in più