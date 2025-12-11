Vardy MVP di novembre, superati Lautaro e Neres. De Siervo: "Un giocatore d'altri tempi"

Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di novembre è stato assegnato al calciatore della Cremonese Jamie Vardy. Lo riporta il sito della Lega Serie A, il quale sottolinea come l'attaccante iglese abbia superato campioni del calibro di Maignan (Milan), Lautaro Martinez (Inter), Neres (Napoli), Ostigard (Genoa), Zaniolo (Udinese).

“Jamie Vardy è davvero un giocatore d’altri tempi - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -, uno di quei talenti che con la loro storia, le loro imprese e lo spirito indomito con cui vivono ogni partita esprimono al meglio il romanticismo del calcio. Il suo arrivo alla Cremonese, abile a cogliere l’occasione quest’estate, è stato accolto con grande entusiasmo da tutti i tifosi della Serie A e Vardy sta ricambiando con prestazioni di altissimo livello, leadership innata e gol importanti, frutto della cattiveria agonistica e delle capacità balistiche che l’hanno sempre contraddistinto”.