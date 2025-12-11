Serie B, 16ª giornata: fa il suo esordio il pallone invernale ad alta visibilità

Fa il suo esordio dal prossimo weekend il KOMBAT™ Ball 2025/2026 giallo ad alta visibilità. Il pallone realizzato da Kappa® sarà utilizzato nelle partite della Serie BKT fino alla 22a giornata.

Così come nella versione classica, è costruito con alti standard tecnologici per garantire le migliori prestazioni dei giocatori su tutti i tipi di superfici, assicurando al contempo agli appassionati un’esperienza visiva ottimale.

Si tratta di un pallone termosaldato certificato FIFA QUALITY PRO, composto da 14 pannelli con rivestimento micro-texturizzato e dettagli in rilievo. Queste caratteristiche migliorano il grip, offrendo un controllo ottimale su ogni tipo di superficie, e garantiscono una maggiore velocità e precisione aerodinamica, rendendolo ideale per l’uso professionale. Per la stagione attuale sono tre le versioni da Kappa® di KOMBAT™ Ball, standard, invernale e special edition dedicato alla ricorrenza del 25 novembre contro la violenza sulle donne. La partnership fra Lega B e l’azienda torinese è arrivata al nono anno.