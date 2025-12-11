TMW Radio Bezzi: "Napoli, Conte in Europa fatica. Juve, prove di appannamento"

Il giornalista Gianni Bezzi è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Napoli ko in Champions, e c'è chi critica Conte:

"Il Napoli va avanti da tempo senza i suoi migliori interpreti e c'è un'emergenza, come dice Conte. Mettiamoci poi che il Napoli arriva da un periodo in cui ha fatto punti contro Atalanta, Roma, Juventus. Ha faticato in Coppa Italia, quindi è arrivata fiaccata a questo incontro col Benfica e Conte stavolta ha perso. Rimango convinto però che comunque Conte è un allenatore un po' distante dal suo presidente. E' un uomo da campionato, quando deve allargare l'orizzonte all'Europa fa fatica, lo dice la sua carriera. Credo che in questo momento Conte sia diviso: da un lato andare avanti, perchè sono introiti importantissimi per il club, dall'altra puntare forte per lo Scudetto".

Cosa aggiunge?

"Per me la grande delusione delle italiane è l'Inter. E' una squadra da piccoli ostacoli. Quando sale il livello, perde. Questo mi fa pensare che c'è qualcosa in questa squadra che non va. Quello che ho visto col Liverpool non è commentabile. Anche Bastoni con quell'intervento neanche tra i ragazzi".

Juve, prove di cambiamento col Pafos:

"Il titolo sarebbe più prove di appannamento. Non è più la Juve di un tempo, è una squadra che ha pochi giocatori di grande livello. E' una Juve che ha cambiato tre allenatori in poco tempo e con Spalletti sta cercando una chiave di lettura definitiva. Spalletti ha definito imbarazzante il primo tempo, un tempo contro una squadra cipriota la Juve avrebbe mandato le seconde linee. Serviva una squadra più energica, vivace, alla fine l'ha portata a casa. La Juve dovrebbe puntare su elementi certi e da quelli ripartire, non andare ad inventare qualcosa".