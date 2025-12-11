Pier Silvio Berlusconi: "Milan? Non lo seguo più come prima, il tifoso passionale era mio padre..."

Ieri sera, nella tradizionale serata di auguri con la stampa in cui l'ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha fatto il punto del quadro economico ed editoriale della galassia del gruppo Mfe. Soffermandosi anche sulla questione sport, dove Mediaset continua a puntare sulla Coppa Italia sui resilienti canali generalisti (qui le parole integrali): "Il mio sogno è trasmettere un incontro della Serie A la domenica in prima serata, ma come si fa? I diritti costano troppo, rimane un sogno".

Ma per Pier Silvio Berlusconi c'è spazio anche per parlare del Milan primo in classifica Ecco la risposta: "Se me lo aspettavo? Non lo seguo più come prima, il tifoso passionale era mio padre e oggi mio figlio Lorenzo, io sono più soft. Mi fa molto piacere che la squadra sia tornata ad alti livelli, evidentemente c’è la mano di Allegri che ha saputo compattare e responsabilizzare i giocatori. Peccato però - si legge sempre nelle parole riportate da gazzetta.it - che sia uscita dalla Coppa Italia".