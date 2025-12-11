Crotone, decisione a seguito dell'eliminazione dalla Coppa Italia. La nota ufficiale

Aria pesante in quel di Crotone dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C per mano del Potenza. La società rossoblù ha indetto il ritiro per la squadra di Emilio Longo a partire dalla giornata di oggi. Ecco la nota ufficiale della società calabrese:

"Il Football Club Crotone comunica che, a seguito del risultato della gara di Potenza che ha portato all’eliminazione dalla Coppa Italia, e della prestazione sotto le aspettative dalla quale è scaturita, il presidente e il direttore generale – di concerto con l’allenatore – hanno deciso di disporre il ritiro della squadra a partire da domani, e il silenzio stampa fino a data da destinarsi.

Questa scelta nasce dalla volontà di ritrovare la giusta concentrazione in vista dei prossimi impegni, nella consapevolezza che gli obiettivi stagionali sono ancora pienamente raggiungibili.

La società confida nel senso di responsabilità del gruppo squadra, certa che il lavoro e l’unità d’intenti siano la strada migliore per tornare a ottenere i risultati attesi".