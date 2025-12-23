L'AlbinoLeffe celebra Lopez: con l'Alcione il tecnico ha festeggiato le 100 panchine coi seriani

Decisamente un bel traguardo quello che, nel weekend da poco trascorso, ha festeggiato mister Giovanni Lopez, che ha toccato quota cento panchine con l'AlbinoLeffe, che quest'oggi - a mezzo social - ha celebrato il proprio allenatore, giunto sulla panchina seriana il 1º luglio 2023. Le cento panchine, tra l'altro, son state festeggiate con la vittoria sull'Alcione Milano, arrivata dopo 11 match senza i tre punti, ricordata anche dai social prima accennati:

"🩵 Milestone

Traguardo seriano di rilievo ️ Alcione

➖ Una solida salvezza, una stagione da record e... tante altre pagine del libro di storia bluceleste da scrivere insieme: gare in carica con #aL per Mister Giovanni Lopez ✅

Ad maiora semper, Mister ✍️".

A completezza di informazione, guardiamo anche quello che è stato l'ultimo turno del Girone A di Serie C (quello dei lombardi), che ha chiuso il girone di andata:

SERIE C, 19ª GIORNATA

GIRONE A

Trento-Dolomiti Bellunesi 2-0

65' Cappelletti (T), 90' Dalmonte (T)

Albinoleffe-Alcione Milano 2-0

5' Potop (A), 14' De Paoli (A)

Pro Patria-Renate 0-3

2' Bonetti, 24' Mastromonaco, 90+3' Kolaj

Virtus Verona-Lumezzane 0-0

Vicenza-Triestina 1-0

73' Tribuzzi (V)

Pro Vercelli-Arzignano 0-5

1' e 69' Moretti (A), 29' Bernardi (A), 49' Minesso (A), 88' Lakti (A)

Giana Erminio-Cittadella 0-2

71' Cecchetto, 81' Amatucci

Lecco-Pergolettese 1-0

52' Sipos

Novara-Ospitaletto 0-3

55' Bertoli, 67' Gualandris, 81' Sinn

Union Brescia-Inter U23 2-0

90'+3 Silvestri, 90'+7 Cazzadori

Classifica - Vicenza 49, Lecco 37, Union Brescia 36, Cittadella 32, Inter U23 27, Alcione Milano 27, Trento 27, Giana Erminio 26, Renate 25, Arzignano Valchiampo 24, Pro Vercelli 24, Lumezzane 22, Ospitaletto 22, AlbinoLeffe 21, Dolomiti Bellunesi 21, Novara 21, Virtus Verona 18, Pergolettese 15, Pro Patria 12, Triestina -2.

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva