La forza di Conte, il nuovo asse vincente, il valore del club: Napoli, capolavoro Supercoppa

La notte di Riad consegna una verità netta: quando il Napoli entra in una partita da dentro o fuori con la concentrazione giusta, il divario con gli avversari può diventare abissale. La finale di Supercoppa contro il Bologna si chiude 2-0, ma il risultato è persino riduttivo per quanto visto in campo. Una prestazione dominante, autoritaria, che cancella senza discussioni il ricordo dello scivolone di campionato di qualche settimana prima. Il calcio, del resto, vive di contesti e di momenti. E questa era la serata giusta per gli azzurri.

Conte fa felice De Laurentiis

La squadra di Antonio Conte ha imposto ritmo, intensità e qualità, regalando anche una soddisfazione speciale al presidente Aurelio De Laurentiis, che teneva molto a questo trofeo non solo per il valore sportivo, ma anche per il peso economico e strategico dell’operazione Supercoppa in Arabia Saudita. Il Napoli incassa quasi 11 milioni di euro, vince e rafforza il proprio brand internazionale, dimostrando di muoversi ormai come un’azienda moderna oltre che come una grande squadra di calcio.

McTominay-Lukaku a Neres-Hojlund

Sul campo, il volto copertina è David Neres, autore della doppietta decisiva. Il brasiliano non è un’esplosione improvvisa, ma la conferma di un percorso: gol pesanti in campionato, rete al Milan in semifinale e ora la firma sul primo titolo stagionale. Se nella scorsa annata il Napoli scudettato viveva sull’asse Scott McTominay-Romelu Lukaku, oggi il nuovo equilibrio passa dalla coppia Neres-Rasmus Hojlund.

La forza di Conte

Gli infortuni di Lukaku e di Kevin De Bruyne hanno costretto Conte a reinventarsi, ma proprio qui sta la sua forza: trasformare un’emergenza in un’opportunità. Cambiare sistema, adattare uomini e creare nuove certezze. Criticare questo Napoli, oggi, significa ignorare il contesto. Gli azzurri hanno già messo un trofeo in bacheca e restano in corsa su tutti i fronti. Non poco, considerata la stagione tormentata dagli infortuni.