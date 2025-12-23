TMW Novellino: "Io, Gaucci e Tedesco innamorati del Perugia. Porteremo a casa la salvezza"

Nel consueto appuntamento con la rubrica giornaliera di TuttoMercatoWeb.com, A Tu per tu, è intervenuto l'attuale consulente dell'area istituzionale del Perugia Walter Novellino, che dopo una panoramica sul mondo del calcio in generale si è soffermato sulla formazione umbra, dove è approdato lo scorso 22 ottobre.

Queste le sue parole: "Riccardo Gaucci e mister Giovanni Tedesco stanno facendo un grandissimo lavoro: abbiamo avuto delle difficoltà ma la squadra c’è, siamo in ripresa. Il mio ruolo? Metto la mia esperienza al servizio del Perugia. Il tecnico non ha bisogno dei miei consigli, ma se serve ci sono, perché tutti noi siamo innamorati del Perugia, e ringraziamo Faroni che ci ha dato questa opportunità. Anzi, dobbiamo rimetterci a posto e portare a casa la salvezza. Poi ho molta fiducia in questi ragazzi".

Intanto, quando si è concluso il girone di andata, guardiamo anche quella che è la classifica del Girone B di Serie C, dove milita appunto la formazione biancorossa:

Classifica - Ravenna 41, Arezzo 40, Ascoli 34, Pineto 28, Vis Pesaro 27, Guidonia Montecelio 27, Carpi 26, Forlì 24, Ternana 23, Pianese 23, Campobasso 23, Juventus Next Gen 21, Gubbio 19, Livorno 19, Sambenedettese 18, Perugia 15, Bra 15, Pontedera 14, Torres 11

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva