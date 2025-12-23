TMW Ottolini alla Juventus, ci siamo. Finita la corsa al ds, tutto pronto per la definizione

La notizia è emersa con forza nella serata di ieri: Marco Ottolini sarà il nuovo direttore sportivo della Juventus.Il dirigente di Peschiera del Garda era dall'estate un nome caldissimo sul taccuino del deus ex machina del progetto bianconero, Damien Comolli. Che ha impiegato non poco tempo per sfogliare tutti i petali della margherita ma per arrivare poi a dama. Ha concretamente valutato alcuni nomi dall'estero, dal suo passato a Tolosa, altri dal Portogallo, ma poi è sempre tornato sull'idea principale. Avere al suo fianco qualcuno che conoscesse bene il mercato italiano e la Juventus.

Perché Ottolini ha lavorato a lungo a Torino, dal 2018 al 2022, prima come International Scout, poi come On Loan Players Coordinator e infine come On Loan Players Manager per una stagione. Aver seguito i talenti in prestito e averne altrettanto scovati altri è stato un fattore importante nel corso della carriera che poi gli ha permesso di diventare, dal 2022 a poche settimane fa, il ds del Genoa.