Entella, il regalo di Natale ai propri tifosi. Torna l'album di figurine del club, con oltre 600 scatti
Prima il ritorno in Serie B dopo un campionato stratosferico, poi un avvio comunque positivo e ora le festività natalizie; che mettono la Virtus Entella in primo piano, perché, come da tradizione societaria, torna l'album delle figurine del club di Chiavari, che spazia dalla prima squadra maschile fino al settore giovanile, passando poi anche per la formazione femminile. Oltre 600 figurine da collezionare per gli appassionati dei Diavoli Neri, acquistabili con le modalità spiegate dal club nel comunicato che di seguito riportiamo:
"Anche quest’anno, come da tradizione, prima delle festività natalizie torna l’album delle figurine dell’Entella. Una raccolta esclusiva che permette di collezionare tutte le figurine dell’universo biancoceleste.
All’interno dell’album si potranno trovare le figurine della prima squadra maschile e femminile, oltre a quelle dei settori giovanili Virtus, A.C.D. Entella e Caperanese Entella. Oltre 600 scatti per veri tifosi biancocelesti.
Il progetto, nato dalla collaborazione tra l’Entella e Gulliver Supermercati, main sponsor del nostro settore giovanile, è stato realizzato da Erredi Grafiche Editoriali.
Come fare per collezionarle? Basterà recarsi nel punto vendita Gulliver di Chiavari, in via Davide Gagliardo 15: ogni 10 euro di spesa si riceverà una bustina in omaggio. Sarà inoltre possibile acquistare singole bustine al costo di 1 euro, mentre l’album sarà in vendita, sempre presso il supermercato, al prezzo di 5 euro.
La raccolta resterà attiva fino al 30 aprile".
