Lucca via dal Napoli già a gennaio? Difficoltà formula: cosa deve succedere perché succeda

Sono già tante le voci di mercato che vorrebbero Lorenzo Lucca (25 anni), pronto a lasciare il Napoli già nella finestra di gennaio. I rumors si sprecano: da chi giura che sarebbe in ponte uno scambio di centravanti con la Roma che coinvolga anche Evan Ferguson, fino a chi crede che possa essere una delle piste che proverà a percorrere la Juventus, fino ad arrivare anche a soluzioni come quella di un prestito al Cagliari, dove potrebbe raccogliere decisamente maggior minutaggio.

A complicare la possibile partenza di Lucca dal Napoli a gennaio, però, c'è anche e soprattutto la formula con cui è stato acquistato in estate dall'Udinese. La possente punta classe 2000, infatti, è arrivata in prestito oneroso (9 milioni di euro), con obbligo di riscatto condizionato a 25 milioni. La condizione per far scattare l'acquisto a titolo definitivo è piuttosto semplice da raggiungere: è il primo punto raccolto in campionato dal Napoli a partire dal mese di febbraio. Questo però crea una sorta di 'buco nero' che gli azzurri dovranno risolvere, per farlo partire subito. Due le possibilità, in tal senso: o il Napoli anticipa l'esborso per il riscatto e a quel punto dispone come preferisce del cartellino, oppure (più complesso) la nuova parte acquirente si fa carico delle medesime condizioni concordate tra Napoli e Udinese, senza però scordarsi dei soldi già spesi fino a qui e delle cifre tutt'altro che leggere che sarebbero in ballo.

Il futuro di Lucca è uno dei principali temi di mercato di casa Napoli. Tanto che ieri sera, prima della finale di Supercoppa poi vinta 2-0 con il Bologna, ne ha parlato pure il ds azzurro Giovanni Manna: "In questo momento questi discorsi sono prematuri, Lorenzo per noi è un calciatore forte, lo abbiamo scelto e voluto perché ha delle caratteristiche specifiche, ma deve alzare i giri perché per giocare in questo Napoli bisogna fare bene anche in settimana e non solo in partita. Per il momento è con noi, poi vedremo cosa accadrà. Dipende tanto da lui". In realtà, non dipende neanche solo e soltanto da lui, ma anche dal Napoli stesso.