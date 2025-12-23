Juve Stabia, Lovisa: "Col SudTirol scontro cruciale per la salvezza. Serve l'aiuto della città"

Il 2025 della Juve Stabia si chiuderà sabato pomeriggio alle ore 15:00, quando al 'Romeo Menti' arriverà il SudTirol, in occasione della sfida valevole per la 18ª giornata del campionato di Serie B.

Come si lege in una nota ufficiale della società campana, "gli amministratori e la S.S. Juve Stabia 1907 invitano tutti i tifosi gialloblù e tutti gli appassionati del territorio" al match, "er chiudere insieme uno splendido anno 2025 che ha regalato tante gioie", e a loro ha fatto eco il Direttore Sportivo Matteo Lovisa che, sempre attraverso i canali societari, ha lanciato questo appello: "Quello che andiamo ad affrontare contro il SudTirol è uno scontro cruciale per la nostra salvezza, un crocevia che intendiamo affrontare al massimo e mi aspetto che la città e non solo risponda presente. Sabato abbiamo bisogno di tutto l’appoggio e il calore che solo la vera Castellammare sa offrire ai nostri ragazzi. Venite tutti allo stadio per chiudere l’anno nel migliore dei modi”.

Intanto, ricordiamo anche quello che sarà il programma della giornata, che seguirà al Natale: