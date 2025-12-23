Serie B, gli arbitri della 18ª giornata. L'anticipo Modena-Monza a Bonacina di Bergamo
È attraverso una nota ufficiale che l'AIA rende noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 18ª giornata del campionato di Serie B 2025/26, che si giocherà praticamente per interno sabato 27 dicembre; un solo anticipo, il big match tra Modena e Monza, in programma nel giorno di Santo Stefano.
Di seguito, le designazioni per le 10 gare in programma:
MODENA - MONZA
Kevin Bonacina di Bergamo
Mastrodonato - Giuggioli
IV Ufficiale: Ferrieri Caputi
Var: Serra
Avar: Giua
SPEZIA - PESCARA
Andrea Zanotti di Rimini
Meli - Santarossa
IV Ufficiale: Galipò
Var: Gualtieri
Avar: Serra
CARRARESE - MANTOVA
Matteo Marcenaro di Genova
Garzelli - Grasso
IV Ufficiale: Turrini
Var: Monaldi
Avar: Paganessi
CATANZARO - CESENA
Valerio Crezzini di Siena
Palermo - Belsanti
IV Ufficiale: Mirabella
Var: Rutella
Avar: Di Vuolo
EMPOLI - FROSINONE
Ivano Pezzuto di Lecce
Trinchieri - Laghezza
IV Ufficiale: Caruso
Var: Volpi
Avar: Fourneau
JUVE STABIA - SUDTIROL
Livio Marinelli di Tivoli
M. Rossi - Emmanuele
IV Ufficiale: Colaninno
Var: Meraviglia (on site Stadio 'Romeo Menti' Castellamare Di Stabia)
Avar: Prenna (on site Stadio 'Romeo Menti' Castellamare Di Stabia)
SAMPDORIA - REGGIANA
Giuseppe Collu di Cagliari
Niedda - Biffi
IV Ufficiale: Calzavara
Var: Nasca
Avar: Mazzoleni
VENEZIA – VIRTUS ENTELLA
Davide Di Marco di Ciampino
Fontani - Catallo
IV Ufficiale: Frasyniak
Var: Santoro
Avar: Rapuano
PALERMO - PADOVA
Marco Piccinini di Forlì
Miniutti - Galimberti
IV Ufficiale: Pacella
Var: Giua
Avar: Prontera
BARI - AVELLINO
Luca Zufferli di Udine
Capaldo - Pistarelli
IV Ufficiale: Mucera
Var: Cosso
Avar: Del Giovane
