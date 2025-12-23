Serie B, gli arbitri della 18ª giornata. L'anticipo Modena-Monza a Bonacina di Bergamo

È attraverso una nota ufficiale che l'AIA rende noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 18ª giornata del campionato di Serie B 2025/26, che si giocherà praticamente per interno sabato 27 dicembre; un solo anticipo, il big match tra Modena e Monza, in programma nel giorno di Santo Stefano.

Di seguito, le designazioni per le 10 gare in programma:

MODENA - MONZA

Kevin Bonacina di Bergamo

Mastrodonato - Giuggioli

IV Ufficiale: Ferrieri Caputi

Var: Serra

Avar: Giua

SPEZIA - PESCARA

Andrea Zanotti di Rimini

Meli - Santarossa

IV Ufficiale: Galipò

Var: Gualtieri

Avar: Serra

CARRARESE - MANTOVA

Matteo Marcenaro di Genova

Garzelli - Grasso

IV Ufficiale: Turrini

Var: Monaldi

Avar: Paganessi

CATANZARO - CESENA

Valerio Crezzini di Siena

Palermo - Belsanti

IV Ufficiale: Mirabella

Var: Rutella

Avar: Di Vuolo

EMPOLI - FROSINONE

Ivano Pezzuto di Lecce

Trinchieri - Laghezza

IV Ufficiale: Caruso

Var: Volpi

Avar: Fourneau

JUVE STABIA - SUDTIROL

Livio Marinelli di Tivoli

M. Rossi - Emmanuele

IV Ufficiale: Colaninno

Var: Meraviglia (on site Stadio 'Romeo Menti' Castellamare Di Stabia)

Avar: Prenna (on site Stadio 'Romeo Menti' Castellamare Di Stabia)

SAMPDORIA - REGGIANA

Giuseppe Collu di Cagliari

Niedda - Biffi

IV Ufficiale: Calzavara

Var: Nasca

Avar: Mazzoleni

VENEZIA – VIRTUS ENTELLA

Davide Di Marco di Ciampino

Fontani - Catallo

IV Ufficiale: Frasyniak

Var: Santoro

Avar: Rapuano

PALERMO - PADOVA

Marco Piccinini di Forlì

Miniutti - Galimberti

IV Ufficiale: Pacella

Var: Giua

Avar: Prontera

BARI - AVELLINO

Luca Zufferli di Udine

Capaldo - Pistarelli

IV Ufficiale: Mucera

Var: Cosso

Avar: Del Giovane