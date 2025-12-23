Cittadella, Amatucci: "Dobbiamo arrivare ai playoff nella miglior condizione possibile"

Francesco Amatucci ha ritrovato il gol nel momento giusto. Il centrocampista del Cittadella si è sbloccato a Gorgonzola contro la Giana Erminio, chiudendo un digiuno che durava da oltre un anno e contribuendo a una vittoria pesante per il morale e la classifica.

Amatucci sottolinea prima di tutto il valore del risultato: «Era importantissimo finire il girone d’andata con una vittoria. Il gol lo cercavo da tempo - racconta a Il Gazzettino di Padova - ma la cosa più importante è la squadra: questo successo ci permette di restare in scia e di guardare con fiducia al ritorno». Il centrocampista evidenzia come il Cittadella stia crescendo soprattutto nella capacità di reagire dopo l’intervallo, come già accaduto contro il Novara, pur ammettendo che l’approccio iniziale resta un aspetto da migliorare per alzare ulteriormente il livello delle prestazioni.

Secondo Amatucci, il recente rallentamento è anche figlio delle energie spese nella lunga serie di risultati utili consecutivi: «Quel filotto ci è costato tanto a livello fisico e mentale. Molte vittorie sono arrivate più con il carattere che con il dominio del gioco». L’obiettivo, ora, è aumentare il controllo delle partite nel girone di ritorno.

Un passo avanti è già arrivato sul piano difensivo, con una maggiore compattezza che consente alla squadra di restare sempre in partita. In attacco, invece, cresce il peso degli inserimenti delle mezzali e dei cross dagli esterni, soluzione su cui il gruppo lavora con continuità in allenamento.

Con il Vicenza ormai lontano, il Cittadella guarda al miglior piazzamento possibile: l’obiettivo dichiarato è arrivare ai playoff nella miglior condizione, pronti a giocarsi le proprie chance fino in fondo.