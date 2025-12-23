Inter, Konaté è più lontano: sta trattando il rinnovo con il Liverpool a cifre altissime

Ibrahima Konate è da tempo finito nel mirino dell'Inter, che lo considera il profilo ideale per ricoprire il ruolo di centrale nella difesa a tre con Akanji e Bastoni. Il problema, come riportato da Fabrizio Romano, è che il francese sta trattando in questo momento il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 con il Liverpool a cifre altissime, fuori portata per il calcio italiano, almeno in questa epoca storica.

Difficile immaginare dunque che i nerazzurri possano avvicinarsi a lui, anche perché c'è una concorrenza agguerrita da non sottovalutare. L'unica soluzione potrebbe essere la riduzione dello stipendio da parte del calciatore, ma non è ipotizzabile che questo avvenga proprio a pochi mesi dal termine del suo accordo con i Reds. Slot ci punta e spera di averlo ancora con sé a lungo, l'Inter adesso è più lontana.