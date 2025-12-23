Favasuli: “Il Catanzaro è cresciuto grazie ai senatori. Questa è la mia miglior stagione”

Costantino Favasuli, terzino sinistro del Catanzaro, si è raccontato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com. L’esterno giallorosso ha spiegato come l’inizio di stagione, segnato da numerosi cambiamenti, sia stato agevolato dalla presenza di figure esperte all’interno dello spogliatoio. «All’inizio ci sono state tante novità tra calciatori e staff, me compreso», ha raccontato, sottolineando quanto il contributo di leader come Pietro Iemmello, Brighenti e Pontisso sia stato determinante per trasmettere subito la mentalità giusta. La conoscenza dell’ambiente, essendo calabrese, lo ha aiutato, ma sono stati i “senatori” a indicare la strada.

Il filotto di quattro vittorie consecutive ha cambiato volto e umore del gruppo. «Oggi il gruppo è più compatto, consapevole e affamato», ha spiegato Favasuli, evidenziando come qualità dei giovani e lavoro quotidiano stiano facendo la differenza.

Importante anche il legame con mister Alberto Aquilani, nato ai tempi della Fiorentina. «È stato lui a capire le mie potenzialità e a spostarmi sulla fascia sinistra», una scelta che ha segnato una svolta decisiva nella sua carriera.

Sul piano personale, Favasuli ammette di vivere la sua miglior stagione: «Non posso permettermi cali di tensione», perché gli obiettivi sono ancora tanti. Tra i ricordi più belli cita la sfida con il Venezia per il sacrificio collettivo, mentre il gol contro il Mantova resta una gioia indelebile.

Infine, uno sguardo all’azzurro: la chiamata in Italia Under 21 è stata «un’emozione fortissima». Il sogno resta la Serie A, da inseguire senza fretta ma con grande ambizione.