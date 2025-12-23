Atletico Madrid, Alemany si tiene Raspadori: "Non c'è fretta, sa cosa pensiamo di lui"

Giacomo Raspadori è un osservato speciale in questo periodo in Italia, soprattutto dalla Roma. La squadra giallorossa ha calciatori con le sue caratteristiche, ma ne cerca uno più incisivo, in grado di essere determinante e garantire più gol. L'Atletico Madrid però in questo momento non ha aperto al suo trasferimento, come ha ammesso lo stesso direttore sportivo del club.

Mateu Alemany, ds dei Colchoneros, intervenuto ai microfoni di Movistar Plus, ha parlato così dell'ex Napoli: "Qualunque sia la situazione, il giocatore sa cosa pensiamo di lui. Non ha giocato molto, ma quando ha giocato ha fatto bene. Non c’è fretta". Queste dichiarazioni raffreddano dunque la trattativa che lo avrebbe portato nella Capitale. C'è un tempo per tutto e quello dell'addio di Raspadori alla Spagna non è ancora arrivato.

Il classe 2000 in carriera vanta 109 presenze e 18 gol con il Napoli, 82 apparizioni e 18 reti con il Sassuolo e 14 gettoni e 2 centri con l'Atletico Madrid. Inoltre è sceso in campo 45 volte con l'Italia, segnando 11 gol. A queste ci sono da aggiungere le varie partite disputate con l'Under 16, l'Under 17, l'Under 19, l'Under 20 e l'Under 21. Nel suo palmares annovera due campionati italiani e un Europeo.