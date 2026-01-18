Ternana Women-Lazio, le formazioni ufficiali: Schroffenegger dal 1°. C'è Goldoni

Per la seconda gara di giornata in Serie A Women si affronteranno Ternana Women e Lazio. Le padrone di casa schierano subito fra i pali la nuova arrivata Schroffenegger con davanti a lei la linea a quattro che prevede Pacioni e Martins sugli esterni con Corrado e Peruzzo in mezzo. A centrocampo spazio all'esperienza di Breitner al fianco di Regazzoli e Pastrenge, mentre in avanti c'è il tridente con Pellegrino Cimò e Gomes al fianco di Pirone. Le biancocelesti rispondono con Le Bihan al fianco di Piemonte in avanti e il ritorno di Goldoni a centrocampo al fianco di Benoit e Castiello con Oliviero e Monnecchi esterne. In difesa, davanti a Durante, c'è il solito terzetto con D'Auria e Baltrip Reyes al fianco di Connoly. Queste le formazioni ufficiali:

Ternana Women (4-3-3): Schroffenegger; Pacioni, Corrado, Peruzzo, Martins; Pastrenge, Regazzoli, Breitner; Pellegrino Cimò, Pirone, Gomes. A disposizione: Lazaro, Ciccioli, Ghioc, Porcarelli, Labate, Vigilucci, Quazzico, Petrara, Erzen, Massimino, Di Giammarino, Ripamonti. Allenatore Ardizzone

Lazio (3-5-2): Durante; Baltrip Reyes, Connolly, D’Auria; Monnecchi, Castiello, Benoit, Goldoni, Oliviero; Piemonte, Le Bihan. Allenatore Grassadonia