La Spagna vede i Mondiali, da CR7 ad Haaland rigori stregati

Portogallo 1-0 all'Irlanda,Turchia di Montella 6-1 alla Bulgaria

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Mondiali sempre più vicini per la Spagna. La nazionale iberica ha battuto la Georgia 2-0 con le reti di Pino e Oyarzabal, e fa un altro grande passo verso la qualificazione alla coppa iridata del prossimo anno: imbattuta in competizioni ufficiali da 28 partite, nonostante la sconfitta ai rigori nella finale di Nations League contro il Portogallo, la Spagna potrebbe staccare il pass con una quarta vittoria martedì contro la Bulgaria, ultima nel girone a zero punti.

Bulgari che hanno incassato un'altra sconfitta, travolti 6-1 dalla Turchia di Vincenzo Montella che punta ai playoff. Doppietta show dello juventino Yildiz e gol del romanista Celik. Tra le altre gare disputate, successo del Portogallo che a Lisbona ha battuto l'Irlanda 1-0 di Ruben Neves nei minuti di recupero, consolidando il primato nel girone F davanti all'Ungheria che ha superato l'Armenia 2-0.

Serata di rigori sbagliati su tutti i campi: da Haaland che ha fallito due volte lo stesso penalty, e anche Ronaldo che dal dischetto si è fatto parare dal portiere irlandese Caoimhin Kelleher. Errore anche per Retegui in Estonia-Italia, e in Spagna-Georgia Ferran Torres si fa parare il rigore da Mamardashvil. (ANSA).