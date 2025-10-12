Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La Spagna vede i Mondiali, da CR7 ad Haaland rigori stregati

La Spagna vede i Mondiali, da CR7 ad Haaland rigori stregati
foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 00:06Altre Notizie
Ivan Cardia
fonte ANSA
Portogallo 1-0 all'Irlanda,Turchia di Montella 6-1 alla Bulgaria

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Mondiali sempre più vicini per la Spagna. La nazionale iberica ha battuto la Georgia 2-0 con le reti di Pino e Oyarzabal, e fa un altro grande passo verso la qualificazione alla coppa iridata del prossimo anno: imbattuta in competizioni ufficiali da 28 partite, nonostante la sconfitta ai rigori nella finale di Nations League contro il Portogallo, la Spagna potrebbe staccare il pass con una quarta vittoria martedì contro la Bulgaria, ultima nel girone a zero punti.

Bulgari che hanno incassato un'altra sconfitta, travolti 6-1 dalla Turchia di Vincenzo Montella che punta ai playoff. Doppietta show dello juventino Yildiz e gol del romanista Celik. Tra le altre gare disputate, successo del Portogallo che a Lisbona ha battuto l'Irlanda 1-0 di Ruben Neves nei minuti di recupero, consolidando il primato nel girone F davanti all'Ungheria che ha superato l'Armenia 2-0.

Serata di rigori sbagliati su tutti i campi: da Haaland che ha fallito due volte lo stesso penalty, e anche Ronaldo che dal dischetto si è fatto parare dal portiere irlandese Caoimhin Kelleher. Errore anche per Retegui in Estonia-Italia, e in Spagna-Georgia Ferran Torres si fa parare il rigore da Mamardashvil. (ANSA).

Articoli correlati
Qualificazioni Mondiali: cinquina Norvegia, la Turchia gioca a tennis. Serbia battuta... Qualificazioni Mondiali: cinquina Norvegia, la Turchia gioca a tennis. Serbia battuta
Mondiale Under 20, Villarreal trascina la Colombia in semifinale: battuta la Spagna... Mondiale Under 20, Villarreal trascina la Colombia in semifinale: battuta la Spagna 3-2
Spagna, Pedro Porro: "Abbiamo giocato una grande partita. Ora la testa va a martedì"... Spagna, Pedro Porro: "Abbiamo giocato una grande partita. Ora la testa va a martedì"
Altre notizie Altre Notizie
La Spagna vede i Mondiali, da CR7 ad Haaland rigori stregati La Spagna vede i Mondiali, da CR7 ad Haaland rigori stregati
Estonia-Italia 1-3: il tabellino della gara Estonia-Italia 1-3: il tabellino della gara
Dino Zoff: "La Juventus non ha ancora trovato una squadra titolare" Dino Zoff: "La Juventus non ha ancora trovato una squadra titolare"
Robin Friday, il più forte di tutti tra calcio, droga e passione Robin Friday, il più forte di tutti tra calcio, droga e passione
Oggi in TV, in campo l'Italia: dove vedere la partita contro l'Estonia Oggi in TV, in campo l'Italia: dove vedere la partita contro l'Estonia
Le partite di oggi: il programma di sabato 11 ottobre Le partite di oggi: il programma di sabato 11 ottobre
Massimo Orlando: "Maignan? Se andrà via, il Milan non si strapperà i capelli" TMW RadioMassimo Orlando: "Maignan? Se andrà via, il Milan non si strapperà i capelli"
Braglia: "Milan, non lo sostituisci Maignan. Juve, Como peggio del Real ora" TMW RadioBraglia: "Milan, non lo sostituisci Maignan. Juve, Como peggio del Real ora"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Le più lette
1 Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
2 Como, Suwarso: "Abbiamo finito il budget. Fabregas? C'è un piano B per tutti, anche per me"
3 I fratelli Esposito festeggiano la prima gioia azzurra di Pio: "Ma che c*** di gol"
4 I centravanti tutti a segno, un rigore sbagliato e una bella Italia: le migliori foto dall'Estonia
5 Come segna l'Italia di Gattuso: 13 gol nelle prime tre partite, è record assoluto tra i ct
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Qualificazioni Mondiali: cinquina Norvegia, la Turchia gioca a tennis. Serbia battuta
Immagine top news n.1 Tre gol e terza vittoria per Gattuso. La Nazionale vince in Estonia e blinda i play-off
Immagine top news n.2 Mancini, Ibrahimovic, Matthaus, Casarin: tutte le voci dal Festival dello Sport a Trento
Immagine top news n.3 Italia a un passo dai play-off! Ecco al momento le quattro possibili rivali per le semifinali
Immagine top news n.4 Estonia-Italia 1-3, le pagelle: l'attacco a quattro punte produce tre gol. Errore di Gigio
Immagine top news n.5 Tre colpi, un messaggio: forse abbiamo davvero risolto il problema del 9
Immagine top news n.6 L'Italia dei centravanti. Tutti a segno a Tallinn: Estonia battuta 3-1, play-off a un passo
Immagine top news n.7 Norvegia, altra goleada: 5-0 a Israele, qualificazione diretta lontanissima per l'Italia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.2 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.3 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.4 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Immagine news Serie C n.2 Maurizio De Rosa: “Stiamo distruggendo la meritocrazia in C. Il livello si sta abbassando"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 ottobre
Immagine news Serie A n.2 Como, Suwarso: "Abbiamo finito il budget. Fabregas? C'è un piano B per tutti, anche per me"
Immagine news Serie A n.3 Milan, le condizioni di Saelemaekers non preoccupano: ecco quando può rientrare
Immagine news Serie A n.4 Camolese: "Anche senza mercato estivo, la Lazio ha dei valori. Ed è destinata a migliorare"
Immagine news Serie A n.5 I centravanti tutti a segno, un rigore sbagliato e una bella Italia: le migliori foto dall'Estonia
Immagine news Serie A n.6 Gilmour in panchina anche con la Scozia: "Mai bello, voglio dimostrare al mister che sbaglia"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Andreoletti: "Che emozione l'Appiani. Ilicic? Sarebbe stato bello vederlo contro Papu"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, classifica a confronto: Modena a +9. Sprofondo Spezia: è a -10
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella, le medie voto alla sosta di ottobre: Colombi e Nichetti positivi. Debendetti fatica
Immagine news Serie B n.4 Venezia, le medie voto alla sosta di ottobre: Busio al comando. Adorante senza squilli
Immagine news Serie B n.5 Sudtirol, le medie voto alla sosta di ottobre: guidano gli alfieri. Tranne il capitano
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Fracchiolla sul mercato: “Rimpianto Corona, ma a gennaio torneremo alla carica”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rimini, D’Alesio: "Con i ragazzi e il lavoro, non il contrario. Stiamo ritrovando ordine e identità"
Immagine news Serie C n.2 Livorno, caccia al nuovo allenatore: duello tra Gautieri e Lucarelli per la panchina
Immagine news Serie C n.3 Mallahi: "La Pro Vercelli mi ha convinto, qui si gioca con intensità e divertimento"
Immagine news Serie C n.4 Cosenza, Buscé avverte: "L’Atalanta U23 è una squadra pericolosa. Servirà massima attenzione"
Immagine news Serie C n.5 Trapani, Aronica: "Grandolfo sta dando tutto, ma ha bisogno di rifiatare"
Immagine news Serie C n.6 Cavese, Prosperi accoglie Luciani: "Tra gli svincolati era il migliore. Può partire titolare”
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter W., Santi: "Punto importante conquistato con il cuore. Ora pensiamo alla Coppa e al Parma"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Piovani: “Punto importante in una serata difficile, meritavamo di perdere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Terza operazione al menisco in un anno. Il calvario della milanista Babb
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, Santi salva l'Inter allo scadere: finisce 2-2 contro la Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, Canzi: "Deluse per i risultati ottenuti. Dobbiamo imparare a concretizzare"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio, Goldoni: "Vittoria importantissima. Ora testa alla Juventus, possiamo batterla"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?