Amichevole di lusso per l'Inter contro l'Atletico Madrid in Libia, incassati 4 milioni di euro

Il prossimo 26 novembre Atletico Madrid e Inter saranno avversarie in Champions League, ma qualche ora fa sono state protagoniste anche di una sfida amichevole giocata in terra libica, vinta dai Colchoneros ai calci di rigore. Al di là del risultato, una partita che fa sorridere le casse delle due società.

Come ricorda Il Corriere della Sera, nella partita amichevole disputata a Bengasi c'era in palio la Coppa della Ricostruzione, un evento evento direttamente finanziato dal 'Fondo per lo sviluppo e la ricostruzione della Libia'. E nelle casse dell'Inter sono entrati ben 4 milioni di euro, una cifra di tutto rispetto se si considera che fosse solamente una partita amichevole.

L'Inter a Bengasi avrebbe dovuto giocare anche contro il Barcellona, ma la partita è stata annullata. L’annullamento, motivato dalle raccomandazioni del Ministero degli Esteri spagnolo per presunte ragioni di sicurezza, è stato definito “ingiustificato” e “lontano dalla realtà” dalla Commissione per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale libica. In una lettera ufficiale indirizzata all’ambasciatore spagnolo a Tripoli, il presidente della Commissione, Youssef Ibrahim Al-Aqouri, ha espresso “profondo stupore” per la decisione, sottolineando come Bengasi stia vivendo una fase di stabilità, rinnovamento urbano e vivacità sociale. La città, infatti, ha di recente ospitato altri eventi internazionali di rilievo.