Avellino, D'Agostino e l'incontro con Mattarella: "Ho portato il saluto di tutta la città"

L'Avellino è uscito sconfitto dal Barbera di Palermo nell'ultimo turno di campionato, ma per il presidente del club irpino Angelo Antonio D'Agostino la giornata in tribuna è stata comunque di quelle da ricordare, quantomeno a livello personale. Sugli spalti dello stadio siciliano infatti era presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha approfittato delle vacanze di Pasqua per assistere da vicino alla sua squadra del cuore, il Palermo per l'appunto, vedendolo trionfare e tenere la scia delle prime in vista della promozione in Serie A.

"Ieri, allo Stadio Renzo Barbera di Palermo, ho avuto l’onore di salutare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un momento semplice, nella cornice del match Palermo-Avellino. - ha scritto sui social D'Agostino - Bello vedere il Capo dello Stato sugli spalti, tra la gente, a ricordarci che lo sport non è soltanto competizione, ma anche comunità e appartenenza.

Ho stretto la mano a colui che rappresenta l’unità della nostra Nazione. E l’ho fatto da presidente dell’US Avellino, con la consapevolezza di portare con me una città, una tifoseria, un territorio che in questo club riversa passione e identità. Grazie al Presidente Mattarella, per essere stato in questo stadio, nella sua Palermo. Incontrarlo è stato un privilegio che non dimenticheremo".