Il Palermo ha un passo da Serie A: solo il Venezia ha fatto meglio nelle ultime 20 gare

Nelle ultime venti giornate di campionato il Palermo ha un passo da promozione diretta anche se la classifica al momento vede ancora i rosanero al quarto posto con due punti di distanza dal Monza terzo e quattro dal Frosinone secondo con il Venezia che è invece in vetta con sette punti in più della formazione di Filippo Inzaghi. E proprio gli arancioneroverdi, come si legge sul Giornale di Sicilia, sono l’unica squadra cadetta che nelle stesso arco temporale ha ottenuto più punti, 49, del Palermo.

I siciliani infatti hanno perso solo in due occasioni con ben 13 vittorie e cinque pareggi che hanno portato in dote 44 punti – più di due a partita – totali permettendo una risalita fino ai piedi di quel secondo posto che vuol dire promozione diretta. Un punto più dei ciociari, che saranno i prossimi avversari in uno scontro diretto quasi decisivo, e soprattutto ben sette in più di un Monza che ha frenato nelle ultime settimane, tre pari di fila, raccogliendo comunque 37 punti in venti gare.

Del resto che la marcia della squadra di Inzaghi fosse di quelle importanti era già chiaro nelle scorse settimane con la squadra rosanero che viaggiava allo stesso passo, o quasi, del Pisa che lo scorso anno conquistò la Serie A alle spalle del Sassuolo. La differenza, al momento, è tutta nella presenza di due squadre, Frosinone e Monza, altamente competitive che lo scorso anno semplicemente non c’erano e che oggi rendono ancora più vivo e vivace il campionato. Un'accelerazione, quella delle ultime venti gare, che ora deve essere confermata in questo rush finale del campionato per provare a scavalcare le rivali e festeggiare il ritorno in Serie A da dieci anni.