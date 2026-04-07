Cesena, Cole e il paragone su Shpendi: "Anche Henry era un nove, ma partiva sempre da sinistra"

Con l’arrivo di Ashley Cole in panchina il Cesena ha cambiato pelle abbandonando quel 3-5-2 che è stato marchio di fabbrica degli ultimi anni per virare sul 4-2-3-1. Una modifica che ha portato il tecnico inglese, vista l’impossibilità di inserire giocatori con le caratteristiche adatte a questo modulo, a trovare nuove soluzioni con le risorse a disposizione. Il caso che maggiormente salta agli occhi è quello di Cristian Shpendi.

L’attaccante albanese, 10 reti e 4 assist in 32 presenze stagionali, nelle ultime giornate ha lasciato il posto di punta centrale ai compagni di squadra Alberto Cerri e Giacomo Vrioni per ritagliarsi uno spazio sull’out sinistro nella linea a tre di trequartisti che agiscono dietro il centravanti. Un ruolo in cui il tecnico Cole lo vede e dove pensa possa avere ampi margini di miglioramento come spiegato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il SudTirol.

“Penso che cercare di sfruttare la sua velocità alle spalle di una difesa a tre, che prediligeva la marcatura a uomo fosse il piano fin dall’inizio. Per quanto riguarda il suo ruolo sulla fascia sinistra è molto semplice: i giocatori devono adattarsi e adeguarsi e a me piace molto come lui gioca sulla sinistra. Penso sia efficace e si integra bene con gli altri e come gruppo nel nostro complesso dobbiamo adattarci. - queste le parole di Cole che si lancia in un paragone ardito - Personalmente, ho giocato con Thierry Henry, che era un numero nove, ma giocava sempre partendo da sinistra. Penso che ci siano degli aspetti positivi nella prestazione di Shpendi, si è impegnato molto, e credo che si sia combinato bene con il piano partita che avevamo preparato per oggi.”