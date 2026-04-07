TMW Juventus, terminati gli esami strumentali di Perin e Vlahovic

Si sono concluse in questi minuti le visite di Mattia Perin e Dusan Vlahovic al J Medical per approfondire i problemi muscolari accusati dai due giocatori nella giornata di ieri, durante il successo della Juventus sul Genoa.

Il centravanti serbo, ricordiamo, si era fermato già nel riscaldamento, mentre il portiere era stato costretto ad abbandonare il campo durante l'intervallo. Per entrambi il tecnico Luciano Spalletti aveva parlato con preoccupazione nella conferenza stampa post partita, lasciando intendere come il rischio di lesioni muscolari fosse alto. A breve sono attese le due diagnosi da parte della Juventus, con relativi tempi di recupero.