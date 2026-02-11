Juventus Women, Canzi: "Abbiamo sudato per i playoff di Champions, faremo di tutto per vincere"

Massimiliano Canzi, tecnico della Juventus Woimen, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con il Wolfsburg: “Sicuramene il fatto di aver giocato una sola partita dalla sosta di Natale per il Wolfsbug può essere complicato. Quindi sotto questo aspetto potrebbe essere uno svantaggio per loro ma per noi è uno svantaggio aver giocato sei partite, ogni tre giorni. Loro sono sicuramente più fresche”.

Le maggiori insidie di questa partita?

"Sono partite di un palcoscenico eccezionale, ancora di più rispetto alle precedenti. Andata e ritorno da dentro o fuori, per concentrazione e motivazione queste partite si preparano da sole perché ho a che fare con un gruppo di giocatrici con grande esperienza e che capiscono perfettamente, anzi, alcune mi hanno insegnato, l'importanza di queste partite. Mentalmente questa sfida si prepara da sola. Cosa ci preoccupa? La qualità individuale delle giocatrici del Wolfsburg, sono eccezionali, l'impianto di gioco della squadra e la tradizione di questo club".

Come sta la squadra?

"Abbiamo tutte a disposizione tranne Martina Rosucci che ha preso un pestone e non si è allenata in questi giorni. È qua con noi ma non sarà della partita, cosi come Cecilia Salvai che non ha recuperato dalla sofferenza muscolare delle settimane scorse".

Che emozioni prova in una sfida del genere?

"Emozionante, è figlia di un percorso che è iniziato a luglio 2024 che ci ha portato a vincere un campionato, ad andare avanti in Champions e ad arrivare fino a qua. Essere qua non è un caso per noi, abbiamo sudato e ci siamo guadagnati questa partita. Ora siamo contenti di esserci ma anche consapevoli della nostra forza con il rispetto dell'avversario".

Sul vostro assetto tattico?

"La nostra forza in questa stagione in Europa, ma anche in campionato, è stata la compattezza difensiva che quindi sappiamo essere la nostra forza. La grande applicazione delle ragazze soprattutto in fase di non possesso. Sicuramente non va confuso con il difensivismo ma serve difendersi bene per contrattaccare nel miglior modo possibile".

È il miglior momento per giocare una partita così delicata?

"Le grandi squadre devono avere nel loro bagaglio la capacità di giocare e vincere le partite in tutti i modi possibili. A volte si può dominare, altre volte si può giocare una partita sporca e portarla a casa come contro il Como ma è una caratteristica delle grandi squadre. Non decidiamo noi il momento della partita, ci siamo sudati questo playoff e faremo di tutto per portarlo a casa".

Capeta può giocare?

"Ana è una giocatrice che ha grandissima esperienza internazionale, sono certo che ci darà una grande mano nella restante parte della stagione, in campionato ma anche in Champions. Non so quando e come avrà la possibilità di farlo ma credo presto e sicuramente lo farà"