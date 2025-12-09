Women's Champions League, i risultati della serata. Vittorie per Arsenal e Real
Sono appena terminati i tre match serali della 5ª giornata della Women's Champions League. Dopo il 5-0 della Juventus sul St.Polten arrivato nel pomeriggio trovano il successo l'Arsenal e il Real Madrid contro, rispettivamente, Twente e Wolfsburg. Finisce a reti inviolate PSG-Leuven. Di seguito il quadro completo dei risultati e le classifiche della League Phase:
WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - 5ª GIORNATA
St. Polten-Juventus 0-5
6' Vangsgaard, 43' rig. e 59' rig. Girelli, 66' Pinto, 81' Krumbiegle
Arsenal-Twente 1-0
10' Mead
Paris Saint Germain-OH Leuven 0-0
Real Madrid-Wolfsburg 2-0
19' Mendez, 67' Caicedo
Mercoledì 10 dicembre
Ore 18:45 - Barcellona-Benfica
Ore 18:45 - Valerenga-Paris FC
Ore 21:00 - Chelsea-Roma
Ore 21:00 - Manchester United-Lione
Ore 21:00 - Atletico Madrid-Bayern Monaco
CLASSIFICA
Barcellona 10
Juventus 10*
Real Madrid 10*
Lione 10
Wolfsburg 9*
Arsenal 9*
Manchester United 9
Bayern Monaco 9
Chelsea 8
Atletico Madrid 6
OH Leuven 6*
Paris FC 5
Valerenga 4
Twente 2*
Benfica 1
Paris Saint-Germain 1*
Roma 1
St. Polten 1*
* una gara in più
