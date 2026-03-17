L'Iran non ha ancora comunicato ufficialmente la rinuncia al Mondiale

La partecipazione dell’Iran al Mondiale 2026 rimane un’incognita. Formalmente, la federazione non ha comunicato alcun ritiro alla Confederazione asiatica: la settimana scorsa, le dichiarazioni del ministro dello Sport Ahmad Donjamali e i "dubbi sulla sicurezza" espressi dal presidente Donald Trump avevano reso scontata l'assenza. Eppure, per ora, l’Iran resta al suo posto.

"È un momento molto delicato - ha spiegato Windsor John, segretario generale dell’AFC -. Alla fine spetta alla federazione decidere sulla loro partecipazione. Ad oggi hanno confermato la presenza; sono membri della nostra federazione, vogliamo vederli giocare… speriamo risolvano i loro problemi e possano partecipare". In caso di conferma, il Team Melli affronterà nel girone G Belgio, Egitto e Nuova Zelanda, con partite tra Los Angeles e Seattle a partire dall’11 giugno.

Tutto questo si inserisce nel clima di crescente tensione in Medio Oriente, che ha avuto ripercussioni anche su altri eventi internazionali. La seconda edizione della "Finalissima", che avrebbe dovuto mettere di fronte Spagna e Argentina a Doha, è stata cancellata: l’UEFA ha spiegato che nessuna data alternativa era compatibile con gli impegni delle due squadre e che non c'è stato accordo sulla sede alternativa. Altri appuntamenti sportivi in Qatar, tra cui le gare del Mondiale Endurance e del MotoGP, sono stati rinviati a novembre a causa del conflitto. Il quadro è chiaro: tra pressioni politiche, questioni di sicurezza e complicazioni logistiche, la presenza dell’Iran ai Mondiali 2026 resta sospesa tra il campo e la diplomazia. La palla, in questo caso, sembra rotolare più lontano dal terreno di gioco che non sul prato verde degli stadi americani.