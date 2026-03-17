Serie C, giornata di esoneri: saltano Toscano e Liverani, Viali verso il Catania

La giornata di ieri ha portato con sé due scosse importanti nel campionato di Serie C, con altrettanti cambi in panchina che hanno coinvolto squadre di primo piano come Catania e Ternana. Il caso che ha fatto più rumore è quello del Catania, che ha deciso di esonerare Domenico Toscano nonostante la squadra occupi attualmente il secondo posto in classifica. Una scelta forte da parte della società etnea, comunicata ufficialmente con una nota diffusa nelle scorse ore:

"Catania Football Club comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi il responsabile tecnico della prima squadra Domenico Toscano e l’allenatore in seconda Michele Napoli: ai due professionisti, un ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori fortune personali e professionali".

Il club rossazzurro si è subito mosso per individuare il sostituto. La scelta è ricaduta su William Viali, arrivato in città nella serata di ieri e pronto a firmare un contratto fino al 30 giugno 2027. L’ufficialità non è ancora arrivata, ma l’intesa tra le parti è ormai definita.

Cambio in panchina anche in casa Ternana, che ha deciso di interrompere il rapporto con Fabio Liverani.

"La Ternana Calcio comunica di aver sollevato Fabio Liverani dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

La società desidera ringraziare il mister e il suo staff, composto da Claudio Bellucci, Maurizio Cantarelli e Federico Fabellini, per il lavoro svolto con impegno e professionalità nel corso della stagione, augurando loro le migliori fortune professionali.

La guida tecnica della Prima Squadra è affidata temporaneamente a Pasquale Fazio, attuale allenatore della Ternana Under 17".