Da Klinsmann a Busio passando per Coda. Tutte le scadenze nel 2026 delle 20 di Serie B
Per tutte le squadre di Serie B con l'avvicinarsi di gennaio c'è da ragionare anche in ottica più ampia per iniziare a progettare il futuro a partire dai giocatori, sia di proprietà sia arrivati in prestito, che nel giugno del 2026 andranno in scadenza. Fra rinnovi su cui lavorare, clausole che possono scattare e riscatti da far valere questo è il punto fatto da Tuttomercatoweb.com sulla situazione nelle 20 formazioni che partecipano al secondo campionato calcistico italiano:
Avellino, calciatori in scadenza nel 2026: da Tutino a capitan Armellino - Leggi QUI
Bari, calciatori in scadenza nel 2026: da Antonucci a Bellomo, 15 giocatori in bilico - Leggi QUI
Carrarese, calciatori in scadenza nel 2026: da Bouah a Torregrossa, 12 nomi in bilico - Leggi QUI
Catanzaro, calciatori in scadenza nel 2026: da Di Francesco a Oudin, 11 in bilico - Leggi QUI
Cesena, calciatori in scadenza nel 2026: Klinsmann ma non solo a rischio - Leggi QUI
Empoli, calciatori in scadenza nel 2026: da Fulignati ad Ebuehi, 15 in bilico - Leggi QUI
Frosinone, calciatori in scadenza nel 2026: da Kone a Marchizza, 13 in bilico - Leggi QUI
Juve Stabia, calciatori in scadenza nel 2026: da Carissoni a Maistro, 19 in bilico - Leggi QUI
Mantova, calciatori in scadenza nel 2026: da Bonfanti a Mancuso, ballano in 11 - Leggi QUI
Modena, calciatori in scadenza nel 2026: da Pyythia a Beyuku, ballano in 12 - Leggi QUI
Monza, calciatori in scadenza nel 2026: senatori verso l'addio? Tre i prestiti - Leggi QUI
Padova, calciatori in scadenza nel 2026: da Fortin a Crisetig, 14 sono in bilico - Leggi QUI
Palermo, calciatori in scadenza nel 2026: da Gyasi a Joronen, sono 6 in bilico - Leggi QUI
Pescara, calciatori in scadenza nel 2026: nessun riscatto e diverse opzioni di rinnovo - Leggi QUI
Reggiana, calciatori in scadenza nel 2026: in 20 possono salutare il prossimo giugno - Leggi QUI
Sampdoria, calciatori in scadenza nel 2026: da Coda a Romagnoli, quanti dubbi - Leggi QUI
Spezia, calciatori in scadenza nel 2026: da Artistico a Lapadula, incognite in attacco - Leggi QUI
Sudtirol, calciatori in scadenza nel 2026: da Tait a Masiello, quanti big a rischio - Leggi QUI
Venezia, calciatori in scadenza nel 2026: da Busio a Duncan, nodi pesanti per la società - Leggi QUI
Virtus Entella, calciatori in scadenza nel 2026: spiccano Benali e Portanova - Leggi QUI
