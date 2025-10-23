Fiorentina a Vienna senza due big, ma con la voglia di uscire dalla crisi

La Fiorentina prova a rialzare la testa dopo la deludente partenza in campionato, con neanche una vittoria nelle prime 7 partite. I viola quest'oggi scenderanno in campo a Vienna contro il Rapid, per la seconda giornata di Conference League. Un appuntamento che la squadra di Stefano Pioli non vuole fallire, col tecnico che ha così spiegato le difficoltà del gruppo:

"Noi per buoni tratti di partita giochiamo di squadra e abbiamo giocato alla pari contro squadre di buon livello. Dobbiamo giocare da squadra anche nei momenti difficili, che possono arrivare nelle partite. Il gol subito in dieci contro il Milan è un campanello d'allarme, dovevamo avere più attenzione e essere più squadra. Siamo tutti insieme, siamo tutti compatti, molto più di quello che si dice da fuori. E sono certo che ne verremo fuori. Ma intanto dobbiamo fare bene domani, ci sarà un bell'ambiente e una bella intensità, ce la metteremo tutta per fare un risultato positivo e poi ci ributteremo sul campionato perché è la nostra priorità".

Per l'occasione annunciato ampio turn over, con la Fiorentina che non potrà contare su due pezzi da novanta come Moise Kean e Robin Gosens, rimasti a Firenze per portare avanti un programma di lavoro personalizzato.