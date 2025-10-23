La Roma ospita il Viktoria Plzen, Gasperini: "Comfort zone? Ci sto tornando"

“La comfort zone? Ci sto tornando, i principi sono gli stessi: devo rispettare le qualità dei giocatori”. Gian Piero Gasperini è pronto a tuffarsi con la Roma nella sfida di Europa League al Viktoria Plzen. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico giallorosso ha fatto il punto su diversi elementi della rosa: “Bailey? Difficile vederlo dal primo minuto. L’importante che sia guarito”. Il talentuoso Leon,però, non è inquadrato dall’ex Atalanta come una prima punta: “In emergenza si può far tutto, ma non credo lo possa fare”. Quanto a Dovbyk e Ferguson: “Tutte le squadre alternano gli attaccanti: questo è l’effetto del calcio post-Covid con le cinque sostituzioni. Non si parla di titolari e riserve”.

Al suo fianco, Zeki Celik, che da braccetto nella difesa a tre sembra aver trovato una nuova dimensione: “Mi sento bene, posso difendere e attaccare, sono contento e sto giocando bene - ha detto in conferenza stampa -. Futuro? Non sono un giocatore popolare, ma mi alleno sempre duramente e sono concentrato sulle mie prestazioni. Lavoriamo bene con il mister, lo ringrazio, mi piace lavorare con lui”.

Qui Plzen. Sul fronte opposto, a mischiare realismo e guanto di sfida, ma a puntare soprattutto sul rispetto per l’avversario, è Martin Hysky, tecnico della formazione ceca: “La Roma è una grande squadra. Con Gasperini subisce pochi gol, ha intensità: il mister è conosciuto per il suo gioco offensivo, ha tanta qualità in rosa. Non dobbiamo sbagliare nulla in fase difensiva ed essere efficaci in attacco - ha detto in conferenza stampa -. Rispetto molto Gasperini, è l'allenatore con più successo e più bravo degli ultimi anni. Mi piace la difesa, soprattutto come lavora con la squadra in fase di non possesso, mi piace l'alto pressing... vorrei applicarlo anche con la mia squadra”.