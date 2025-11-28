Allegri e Rabiot coccolano Maignan in merito al rinnovo. Intanto Pulisic rischia di saltare anche la Lazio

A due giorni dalla sfida contro la Lazio, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa toccando anche diversi temi legati sia all'attualità che alle voci di mercato dell'ultimo periodo. In questo senso, questo il suo pensiero in risposta ad una domanda sulla trattativa per il rinnovo del portiere: "Mike è sempre stato uno tra i più portieri più forti al mondo, quindi non mi meraviglio del suo rendimento. Per quanto riguarda il contratto: c'è la società che ci pensa, la società sta lavorando per dare un futuro con stabilità a questa squadra. Io con Mike ci parlo, ma di robe di campo, così come il suo allenatore Filippi. Ma sono contento, perché lo vedo sereno e sta confermando le sue qualità".

Proprio di Maignan, ha parlato anche il compagno Adrien Rabiot: "Ovviamente spero che rinnovi, come tutti al Milan. Maignan è un portiere straordinario e non ce ne sono tanti al mondo forti come lui. Per noi è un giocatore determinante e poi Mike ama la maglia rossonera. Non entro nella trattativa tra lui e la dirigenza, ma mi auguro che continui a crescere in questa società, con un allenatore come Allegri e in un gruppo che gli vuole bene".

Il tecnico Allegri si è poi spostato sul campo, confermando il nuovo stop per Christian Pulisic: "Pulisic difficilmente sarà della partita. Oggi però mancano due giorni alla gara e potrebbe succedere ancora di tutto. In linea di massima però è complicato recuperarlo per sabato".