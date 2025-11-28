Fabregas parla degli obiettivi del suo Como. Ma il tema caldo resta il futuro di Nico Paz

Tanti i temi caldi toccati da Cesc Fabregas in conferenza stampa, dall'ottimo avvio di stagione del suo Como alle sempre più insistenti voci riguardanti un possibile ritorno di Nico Paz al Real Madrid, con i Blancos che hanno mantenuto il controllo del giocatore potendo riacquistare il suo cartellino nelle prossime sessioni estive di mercato per una cifra di circa 10 milioni di euro.

"Le voci su Nico Paz e il Real Madrid? Non si deve dire niente. È un giocatore del Como, sarà con noi, poi dipende quello che decide l'altra squadra. Però non scarto che Nico possa essere qui anche l'anno prossimo. È ambizioso, può fare una strada importante nel calcio, ma perché non può farla qui al Como? Lui ha fatto crescere noi e viceversa. Si vede. Tu vedi se una persona è contenta dagli occhi e io penso che lui in questo momento si senta felice e bene qui", il pensiero del tecnico spagnolo che quindi ha preferito spostare l'attenzione sul campo.

Quindi un passaggio sugli obiettivi stagionali del Como, con la squadra attualmente in zona Europa al sesto posto in classifica: "Tutto dipende dalla continuità della stagione. Se ora facciamo bene e poi faremo male, sarà una cosa diversa. Serve stabilità, crescita continua, migliorare ed essere competitivo in tutte le partite".