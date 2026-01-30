Il Bologna vince, ma non va agli ottavi. Italiano si gode Rowe: "Ora è diverso, trascina"

Nessuna difficoltà per il Bologna, che batte agilmente 3-0 il Maccabi Tel Aviv a Backa Topola nell'ultima giornata della fase campionato di Europa League. A trascinare i rossoblù sono Rowe e Orsolini, autori dei primi due gol, mentre il terzo lo ha realizzato Pobega in pieno recupero.

Vincenzo Italiano, tecnico dei rossoblù, ha fatto un bilancio del periodo complicato del Bologna: "Secondo me nelle ultime cinque abbiamo aggiunto tanto rispetto a quel mese dove non giravamo, abbiamo dimostrato crescita e maturità. Dopo Udine eravamo in una zona di classifica incredibile, in un mese abbiamo buttato via quello che avevamo costruito". Infine si coccola Rowe: "Bene sia a destra che a sinistra, è ancora più sciolto e meno timido. Ha ampi margini, può essere più incisivo e rispetto all'inizio è un calciatore diverso. Può essere un trascinatore, ha gol e dribbling. Può darci ancora molto".

Orsolini, che ha raggiunto Signori a quota 84 gol nella classifica dei marcatori all-time nella storia del Bologna, ha parlato così della gara a Sky: "Se nel primo tempo stavamo 6-0 non diceva niente nessuno". Poi dopo si rammarica: "Dispiace perché l'avevamo assaporata la possibilità di andare direttamente agli ottavi, c'è però grande soddisfazioni di essere arrivati tra le prime dieci. Non era scontato, era un obiettivo da inizio stagione. Siamo comunque contenti per la società e per i tifosi".