Champions League: risultati, classifica, verdetti e possibili accoppiamenti

Ultima giornata della League Phase ricca di emozioni, che si chiude con il gol di un portiere: Anatoliy Trubin porta il Benfica ai playoff segnando di testa al 98', con Mourinho che estromette Roberto De Zerbi e il suo Marsiglia all'ultimo secondo. Clamorosamente fuori dalle prime 8 le due finaliste Paris Saint-Germain e Inter, più il Real Madrid che è la squadra più titolata della Champions. Già agli ottavi di finale ben 5 squadre inglesi, più il Bayern, il Barcellona e lo Sporting CP. Delusione italiana, ai playoff oltre alla già citata Inter anche Atalanta e Juventus, mentre il Napoli è fuori da tutto.

Ajax - Olympiacos 1-2

52' Gelson Martins (O), 69' rig. Dolberg (A), 79' Hezze (O)

Arsenal - Kairat 3-2

30' Gyokeres (A), 7' rig. Jorginho (K), 16' Havertz (A), 38' Martinelli (A), 90' + 3 Ricardinho (K)

Athletic - Sporting CP 2-3

3' Sancet (A), 12' Diomande (S), 28' Guruzeta (A), 63' Trincao (S), 90' + 4 Alisson Santos (S)

Atlético Madrid - Bodo/Glimt 1-2

15' Sorloth (A), 35' Sjovold (B), 59' Hogh (B)

Barcellona - Copenaghen 4-1

4' Dadason (C), 48' Lewandowski (B), 60' Yamal (B), 69' rig. Raphinha (B), 85' Rashford (B)

Bayer Leverkusen - Villarreal 3-0

12' e 35' Tillman, 57' Grimaldo

Benfica - Real Madrid 4-2

30' e 58' Mbappé (R), 36' e 54' Schjelderup (B), 45' + 5 rig. Pavlidis (B), 90' + 8 Trubin (B)

Borussia Dortmund - Inter 0-2

81' Dimarco, 90' + 4 Diouf

Brugge - Marsiglia 3-0

4' Diakhon, 11' Vermant, 79' Stankovic

Eintracht Francoforte - Tottenham 0-2

47' Kolo Muani, 77' Solanke

Liverpool - Qarabag 6-0

15' e 61' Mac Allister, 21' Wirtz, 50 ' Salah, 57' Ekitike, 90' Chiesa

Manchester City - Galatasaray 2-0

10' Haaland, 29' Cherki

Monaco - Juventus 0-0

Napoli - Chelsea 2-3

19' rig. Enzo Fernandez (C), 33' Vergara (N), 43' Hojlund (N), 61' e 82' Joao Pedro (C)

Pafos - Slavia Praga 4-1

17' Dragomir (P), 44' Chaloupek (S), 53' Bruno Felipe (P), 84' e 87' Anderson Silva (P)

Paris Saint-Germain - Newcastle 1-1

8' Vitinha (P), 45' + 2 Willock (N)

PSV Eindhoven - Bayern Monaco 1-2

58' Musiala (B), 78' Saibari (P), 84' Kane (B)

Union Saint-Gilloise - Atalanta 1-0

70' Khalili

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

AGLI OTTAVI DI FINALE

1. Arsenal 24 (+19)

2. Bayern 21 (+14)

3. Liverpool 18 (+12)

4. Tottenham 17 (+10)

5. Barcellona 16 (+8)

6. Chelsea 16 (+7)

7. Sporting 16 (+6)

8. Manchester City 16 (+6)

AI PLAYOFF

9. Real Madrid 15 (+9)

10. Inter 15 (+8)

11. PSG 14 (+10)

12. Newcastle 14 (+10)

13. Juventus 13 (+4)

14. Atl. Madrid 13 (+2)

15. Atalanta 13 (0)

16. Leverkusen 12 (-1)

17. Dortmund 11 (+2)

18. Olympiakos 11 (-4)

19. Club Brugge 10 (-2)

20. Galatasaray 10 (-2)

21. Monaco 10 (-6)

22. Qarabag 10 (-8)

23. Bodo/Glimt 9 (-1)

24. Benfica 9 (-2)

ELIMINATE

25. Marsiglia 9 (-3)

26. Pafos 9 (-3)

27. Royale Union SG 9 (-9)

28. PSV 8 (0)

29. Ath. Bilbao 8 (-5)

30. Napoli 8 (-6)

31. FC Copenhagen 8 (-9)

32. Ajax 6 (-13)

33. Francoforte 4 (-11)

34. Slavia Praga 3 (-14)

35. Villarreal 1 (-13)

36. Kairat Almaty 1 (-15)

Con la classifica che si è delineata, abbiamo già i possibili accoppiamenti per playoff e ottavi di finale. Tre italiane in corsa, tutte e tre giocheranno la partita di ritorno in casa.

Sicuramente suggestivo l'eventuale playoff dell'Inter che potrebbe ritrovare José Mourinho, qualificatosi all'ultimo secondo grazie a una rete al 98' del suo portiere Trubin, che ha segnato il definitivo 4-2 al Real Madrid. L'alternativa è decisamente più semplice, ma occhio: perché il Bodo/Glimt è entrato con merito tra le prime 24 grazie alle due vittorie nelle ultime due partite contro Manchester City e Atlético Madrid.

Per la Juventus c'è il rischio Galatasaray, con gli incubi dell'edizione 2013/14 quando i turchi eliminarono i bianconeri nella fase a gironi. La squadra di Okan Buruk è piena di giocatori noti al calcio italiano, su tutti Victor Osimhen e Mauro Icardi. E in questa finestra di mercato è arrivato Noa Lang. Sarebbe ben più abbordabile invece il Brugge, che però ha dimostrato di avere grandi qualità, travolgendo il Marsiglia di De Zerbi nell'ultimo turno. Agli ottavi i bianconeri potrebbero ritrovare Federico Chiesa.

Comunque vada, all'Atalanta capiterà una trasferta decisamente calda: o l'inferno del Pireo o il muro giallo del Borussia Dortmund. E gli ottavi di finale sulla carta sono proibitivi. Ecco lo scenario, sorteggio a Nyon, venerdì 30 alle ore 12.

Monaco o Qarabag - Paris Saint-Germain o Newcastle (Barcellona o Chelsea)

Brugge o Galatasaray - Juventus o Atlético Madrid (Liverpool o Tottenham)

Bodo/Glimt o Benfica - Real Madrid o Inter (Sporting CP o Manchester City)

Borussia Dortmund o Olympiacos - Atalanta o Bayer Leverkusen (Arsenal o Bayern)