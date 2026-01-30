La Roma si complica la vita, ma poi conquista gli ottavi e si trova un rinforzo già in casa

La Roma torna da Atene con un pareggio che vale molto più dell’1-1 finale contro il Panathinaikos. Una gara dura, nervosa e segnata dagli episodi, a partire dall’espulsione di Mancini al 15’, che costringe i giallorossi a giocare oltre settanta minuti in inferiorità numerica. Nonostante ciò, la squadra di Gasperini resta compatta, soffre e limita i danni, salvata nel primo tempo anche dalla traversa colpita da Katris. Il gol greco arriva al 58’, sfruttando un errore di Ghilardi che spalanca la strada a Taborda, ma non spegne la reazione romanista.

Nel finale la Roma trova energie insperate. I cambi danno vivacità, Pisilli cresce alla distanza e all’80’ arriva il premio: cross proprio del centrocampista, deviazione e inserimento perfetto di Ziolkowski che in tuffo firma l’1-1 (leggi le pagelle di TMW). Un gol pesantissimo, che consente ai giallorossi di conquistare gli ottavi di Europa League senza passare dai playoff. Dentro una serata così complicata arriva poi anche un'altra notizia positiva: il ritorno in campo di Angelino, entrato all’87’ al posto di Tsimikas. Un rientro che chiude mesi difficili e restituisce alla Roma una risorsa preziosa sulla fascia sinistra, con un probabile dietrofront sul mercato almeno per quanto riguarda questo ruolo.

L'analisi di mister Gasperini

"Le risposte non sono mai mancate, questo gruppo è stato sempre straordinario dall'inizio. Ci vuole anche l'episodio, in svantaggio in quel modo era difficile, la situazione migliore per pareggiarla era una palla inattiva o un fallo laterale lungo: Ziolkowski è stato bravissimo, ha fatto veramente un bel gol".