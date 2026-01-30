De Zerbi, ore calde al Marsiglia dopo l'eliminazione in Champions: addio anticipato?

Sono ore calde per il futuro di Roberto De Zerbi al Marsiglia. L'emittente francese RMC Sport ha parlato infatti della possibilità concreta che il tecnico italiano e l'OM si separino, senza specificare da chi partirebbe la possibile scelta di una rottura. Si parla infatti di contatti in corso fra le parti in questione, club ed entourage dell'allenatore.

RMC Sport parla anche del fatto che l'allenatore non avrebbe condotto l'allenamento odierno, affidato al vice Andrea Maldera. Il Marsiglia infatti si sta preparando alla prossima sfida in campionato contro il Paris FC. Stando a quanto si legge, quest'ultima notizia sarebbe stata svelata da "fonti vicino al club", ma la scelta sarebbe stata presa in anticipo e non sarebbe dunque stata una cosa improvvisa.

Al momento comunque la situazione è in evoluzione e non è ancora stata presa alcuna decisione, in un senso o nell'altro. Solamente qualche giorno fa il presidente Pablo Longoria aveva confermato la volontà di prolungare il suo contratto per trasformarlo nel "Simeone del Marsiglia". Ieri sera poi il ds Medhi Benatia ha criticato sì la prestazione della squadra, imputando però le colpe soprattutto ai giocatori. "Spero che i giocatori si siano consapevoli che stasera, è una colpa professionale. Ho perso le partite nella mia carriera, raramente ho provato questo sentimento di vergogna", sono state le parole di Benatia.

Tornano in mente le parole che il presidente del Marsiglia, Pablo Longoria, ha pronunciato nel corso di una intervista rilasciata al Telegraph soltanto tre giorni fa: "Rinnovare il contratto di De Zerbi a scadenza nel 2027? Certo, sarei felice che Roberto restasse a lungo. Vorrei che diventasse per l’OM quello che Diego Simeone è per l’Atletico Madrid".