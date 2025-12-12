Milan-Como a Perth, parla Simonelli. Genoa, la conferenza di De Rossi. Le top news delle 18

“È un grande talento che dobbiamo far crescere”. Nella conferenza stampa di oggi, Raffaele Palladino ha parlato così di Honest Ahanor, difensore classe 2008 dell’Atalanta: “Con il Genoa ha fatto gol, con il Chelsea ha fatto una grande partita dove è stato fondamentale nel secondo gol, e mi piace molto il suo spirito: l'essere sfrontato e sfruttare al 110% ogni occasione data. Il duello Bernasconi-Palestra? Bernasconi mi ha impressionato sul lavoro. Io ho fatto altre scelte, ma lui è l'esempio del lavoro quotidiano: un ragazzo serio che vuole impegnarsi. Gli ho dato l'occasione e lui l'ha sfruttata: un vero e proprio esempio per i compagni. Sono molto contento per lui, ma se sarà titolare staremo a vedere, anche perché sulla fascia ho tante soluzioni (qui la conferenza stampa di Palladino)".

Il Genoa, reduce da cinque risultati utili consecutivi e da un ritrovato entusiasmo dopo l'arrivo di De Rossi, si appresta a sfidare a Marassi l'Inter nella 15^ giornata di Serie A. Questo pomeriggio, a due giorni dalla sfida tra il Grifone e i nerazzurri, il tecnico romano ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi anche su un giudizio sugli avversari: "Ai ragazzi non c’è bisogno che dica che l’Inter è migliore di noi, c’è la classifica a ricordarlo. Ogni partita si può vincere e ha una lettura che può portarti ad avere una serata magica. Ogni squadra forte ha una sua lettura e se sbaglieremo lettura la responsabilità sarà mia. Ma i nostri ragazzi dovranno essere perfetti per pensare di battere una squadra pronta e consapevole. Che effetto le fa trovare Chivu da avversario? Eravamo molto giovani quando giocavamo insieme. In campo avevamo sempre qualcosa da dire, sia dal punto di vista tattico che di spirito. E’ un ragazzo molto intelligente. I suoi successi mi portano felicità, ovviamente non domenica sera. Merita il successo e le critiche positive che sta ricevendo. E’ un vantaggio avere una persona come Cristian (qui la conferenza stampa di De Rossi)".

Nel giro di una settimana, la Serie A conta di avere una risposta definitiva sulla disputa di Milan-Como a Perth il prossimo 8 febbraio. A fissare la deadline è stato il presidente di Lega, Ezio Simonelli, che ha spiegato come il 17 dicembre incontrerà il presidente FIFA, Gianni Infantino, a Doha, per capire l’orientamento della confederazione mondiale in materia. Il parere della FIFA è l’ultimo - il settimo - che manca alla Lega nell’iter formale di autorizzazione. leggi qui la news completa).

L’emergenza infortuni in casa Napoli continua ad allungarsi. Nell’allenamento odierno al centro sportivo di Castel Volturno, Juan Jesus ha rimediato una botta al polpaccio che mette seriamente in dubbio, se non compromette del tutto, la sua presenza nella trasferta di Udine. A riportarlo è Sky Sport, che parla di una scelta orientata alla massima prudenza da parte di Antonio Conte e dello staff medico azzurro.