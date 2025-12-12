Genoa cambiato dall'arrivo di De Rossi: "I ragazzi mi danno tutto. I tifosi mi rispettano"

Il Genoa, reduce da cinque risultati utili consecutivi e da un ritrovato entusiasmo dopo l'arrivo di De Rossi, si appresta a sfidare a Marassi l'Inter nella 15^ giornata di Serie A. Questo pomeriggio, a due giorni dalla sfida tra il Grifone e i nerazzurri, il tecnico romano ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sui cambiamenti della mentalità della squadra dopo il suo arrivo: "Speravo di entrare dentro la mente dei ragazzi così. Troppe volte facciamo confusione su quali siano gli strumenti di un tecnico. Troppe volte si dà troppo spazio alla tattica, ma conta quando hai tanto tempo per lavorare. La disponibilità che ci hanno dato è incredibile ma non perché sei entrato nella loro testa ma perché loro hanno deciso di darci tutto. Entrare dentro la testa dei giocatori è importante in qualsiasi categoria e in qualsiasi posizione di classifica. Un giocatore non acceso non rende".

Cosa le ha dato Genova?

"Mi ha dato rispetto, l’ho percepito da subito. Ha dimenticato quanto ero ostico e 'ostile' in campo perché poi il calcio io lo interpreto così, sia in campo che in panchina. Hanno percepito subito che questo spirito era piacevole dalla propria parte. Io sono felice di questo. L’altra sera all’apertura dallo store abbiamo respirato un’altra boccata di aria rossoblù, un’aria positiva".

Lo spogliatoio è nelle sue mani.

"Non c’è bisogno di tenere in mano lo spogliatoio se composto da giocatori seri. Io ho fatto entrare tre giocatori di qualità perché volevo mantenere un po’ di qualità in mezzo al campo. Messias in questa settimana si è allenato benissimo. I giocatori di qualità ne abbiamo tanti e vanno messi in campo. Gli allenatori dipendono dai loro giocatori e io ho la fortuna di avere ragazzi in campo che ci provano sempre".

