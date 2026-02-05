Lookman debutta subito in Coppa del Re: le formazioni ufficiali di Real Betis-Atletico Madrid
Allo stadio La Cartuja di Siviglia alle 21.00, Real Betis e Atletico Madrid si affrontano in una partita che vale l’accesso alle semifinali della Coppa del Re. Da sottolineare nelle fila degli ospiti il debutto di Ademola Lookman. Queste le scelte di formazione:
REAL BETIS (4-2-3-1): Adrian; Ruibal, Bartra, Llorente, Valentin Gomez; Deossa, Marc Roca; Antony, Fornals, Ezzalzouli; Avila.
Allenatore: Manuel Pellegrino.
ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Barrios, Koke, Baena; Griezmann, Lookman.
Allenatore: Diego Simeone.
