Lookman si presenta all'Atletico come fece all'Atalanta: subito in gol al suo esordio

Inizia nel migliore dei modi l'avventura di Ademola Lookman con la maglia dell'Atletico Madrid. Il nigeriano, dopo aver salutato l'Atalanta nel corso dell'ultimo mercato invernale, è partito titolare per la prima volta nella gara valevole per i quarti di finale di Coppa del Re che i Colchoneros stanno disputando alla Cartuja di Siviglia contro il Real Betis.

Al 37' della ripresa, con la formazione allenata da Diego Simeone già in vantaggio per 0-2, proprio Lookman ha calato il tris al termine di un'azione personale che lo ha visto entrare in area e calciare con il destro dopo essersi accentrato, battendo l'estremo difensore del club andaluso.

Una partenza molto simile a quella che fece con la Dea. Era l'agosto del 2022 e segnò al debutto nella sfida che i bergamaschi vinsero per 0-2 al Ferraris di Genova contro la Sampdoria. Con questo gol, Ademola Lookman conferma subito di poter essere un elemento chiave per l’Atletico Madrid. Un avvio convincente che non solo ricorda i suoi esordi vincenti con l’Atalanta, ma lancia anche un segnale chiaro: il nigeriano è pronto a imporsi anche nel calcio spagnolo.