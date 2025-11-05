Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il Genoa per ora sceglie di non cambiare. Murgita e Criscito guidano la ripresa dei lavori

Il Genoa per ora sceglie di non cambiare. Murgita e Criscito guidano la ripresa dei lavoriTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Bonan
Oggi alle 00:38I fatti del giorno
Tommaso Bonan

In casa Genoa, quello appena passato, è stato un giorno di riposo per i calciatori ma non per la dirigenza, molto attiva sulla fronte della della panchina. La vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo, che ha permesso di lasciare anche l'ultimo posto in classifica, ha portato un po' di serenità nell'ambiente dopo gli ultimi tumultuosi giorni prima e dopo l'addio di Patrick Vieira, ma il board rossoblù potrebbe arrivare a prendere una decisione sulla questione allenatore già in queste ore.

Da diversi giorni si parla di una corsa a due per la panchina con Daniele De Rossi in pole (proposto un contratto fino a giugno con opzione per la stagione successiva in caso di salvezza), e sullo sfondo il nome di Paolo Vanoli. Nel mezzo però ha preso corpo nelle ultime ore di una possibile conferma di Roberto Murgita e Domenico Criscito.

A meno di clamorosi colpi di scena dell'ultima ora, infatti, l'idea da parte della società sarebbe quella di dare fiducia al tandem di bandiere rossoblù che sono stati in grado di dare una scossa al gruppo in quel di Reggio. Saranno infatti loro a guidare la ripresa degli allenamenti di questo pomeriggio al "Signorini" di Pegli e saranno ancora loro a guidare la squadra contro la Fiorentina domenica. Una partita che si preannuncia incandescente.

Articoli correlati
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 novembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 novembre
Le ultime su Fiorentina e Genoa. Inter e Milan, domani rogito per San Siro: le top... Le ultime su Fiorentina e Genoa. Inter e Milan, domani rogito per San Siro: le top news delle 22
Genoa, la ripresa sarà guidata da Murgita-Criscito: i due verso la panchina con la... Genoa, la ripresa sarà guidata da Murgita-Criscito: i due verso la panchina con la Fiorentina
Altre notizie I fatti del giorno
Simeone si redime, Bayern invincibile. Real a vuoto: Champions League, risultati... Simeone si redime, Bayern invincibile. Real a vuoto: Champions League, risultati e classifica
Con lo Sporting altra X di Champions per la Juventus. La certezza si chiama Vlahovic... Con lo Sporting altra X di Champions per la Juventus. La certezza si chiama Vlahovic
Napoli, altro passo falso in Champions e di nuovo senza gol: Conte, il bicchiere... Napoli, altro passo falso in Champions e di nuovo senza gol: Conte, il bicchiere è mezzo vuoto
Inter-Kairat Almaty, Chivu avvisa: “Non esistono gare facili in Champions" Inter-Kairat Almaty, Chivu avvisa: “Non esistono gare facili in Champions"
Atalanta, sfida all'Olympique Marsiglia: Juric e Pasalic caricano la Dea Atalanta, sfida all'Olympique Marsiglia: Juric e Pasalic caricano la Dea
Fiorentina senza direttore sportivo e allenatore. I nomi in corsa per la panchina... Fiorentina senza direttore sportivo e allenatore. I nomi in corsa per la panchina viola
Il Genoa per ora sceglie di non cambiare. Murgita e Criscito guidano la ripresa dei... Il Genoa per ora sceglie di non cambiare. Murgita e Criscito guidano la ripresa dei lavori
Ribaltone in casa Spezia: esonerato D'Angelo, al suo posto Roberto Donadoni Ribaltone in casa Spezia: esonerato D'Angelo, al suo posto Roberto Donadoni
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l’impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
Le più lette
1 Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l’impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
2 The Athletic conferma: è Udogie il calciatore minacciato da un agente con un'arma da fuoco
3 Napoli, Conte: "Io, terapisti, dottori: per tutti noi è più difficile la gestione fuori dal campo"
4 Ghoulam: "Il Napoli ha fatto troppo poco per vincere in Champions e superare il turno"
5 Ndour: "Voglio vincere la Conference con la Fiorentina. La Serie A è cresciuta parecchio"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Con lo Sporting altra X di Champions per la Juventus. La certezza si chiama Vlahovic
Immagine top news n.1 Napoli, altro passo falso in Champions e di nuovo senza gol: Conte, il bicchiere è mezzo vuoto
Immagine top news n.2 Fiorentina senza direttore sportivo e allenatore. I nomi in corsa per la panchina viola
Immagine top news n.3 Terzo pari in questa Champions per la Juve. 1-1 con lo Sporting all'esordio europeo con Spalletti
Immagine top news n.4 Il Napoli delude ancora in Champions League: 0-0 soporifero con l'Eintracht Francoforte
Immagine top news n.5 Anche Mancini in corsa per la panchina della Fiorentina. Contatti tra il club e l'ex ct
Immagine top news n.6 Genoa, la ripresa sarà guidata da Murgita-Criscito: i due verso la panchina con la Fiorentina
Immagine top news n.7 Fiorentina con Galloppa in panchina anche contro il Genoa. E rispunta Palladino
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Immagine news podcast n.2 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Immagine news podcast n.3 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.4 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pineto, Di Giuseppe: “Schirone talento moderno. Bra? Sarà una gara complicata”
Immagine news Altre Notizie n.2 L'osservatore Palma: "Atalanta, Vaz sotto osservazione. Juve, guarda Fresneda"
Immagine news Altre Notizie n.3 Lorenzo Amoruso: "Fiorentina, senza ds e tecnico ora i giocatori non hanno più alibi"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 novembre
Immagine news Serie A n.2 Atalanta contro l'OM del bresciano De Zerbi, Juric: "Normale che senta la partita più di altre"
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Conte: "Io, terapisti, dottori: per tutti noi è più difficile la gestione fuori dal campo"
Immagine news Serie A n.4 Ndour: "Voglio vincere la Conference con la Fiorentina. La Serie A è cresciuta parecchio"
Immagine news Serie A n.5 The Athletic conferma: è Udogie il calciatore minacciato da un agente con un'arma da fuoco
Immagine news Serie A n.6 Ghoulam: "Il Napoli ha fatto troppo poco per vincere in Champions e superare il turno"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza, Baldissoni incontra i tifosi e traccia la via. Solidità, sostenibilità e la città al centro
Immagine news Serie B n.2 Empoli, il Ministro dello Sport Andrea Abodi in visita al Centro Sportivo di Monteboro
Immagine news Serie B n.3 Sei anni e mezzo dopo Donadoni torna in Italia. Lo Spezia nuova chance per l'ex ct
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Esposito rende omaggio a D'Angelo: "Uomo vero. Ti voglio bene mister"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Stillitano: "Esonerare D'Angelo scelta difficile. Donadoni personalità di spicco"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, da domani ritiro anticipato: e per la gara di Venezia si va verso due recuperi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Renate, Magoni: “Valorizziamo giovani, puntiamo ai playoff. Il sogno? Arrivare in Serie B”
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, che rendimento in trasferta! Cinque vittorie su sei lontano da casa
Immagine news Serie C n.3 Ascoli, Rizzo Pinna: "A Ravenna uno step in avanti nonostante la sconfitta"
Immagine news Serie C n.4 Triestina-Union Brescia, scontri prima del match: due ultras arrestati
Immagine news Serie C n.5 Team Altamura, fatta per l'arrivo a centrocampo del classe 2007 Chec Bebel Doumbia
Immagine news Serie C n.6 Trento, il nuovo stadio nell'area di San Vincenzo. La nota della Provincia
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Marsiglia-Atalanta, la Dea sogna l'impresa ma al Vélodrome nessuno ha ancora vinto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Kairat Almaty, Chivu vuole la quarta vittoria per blindare la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Sporting
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia Femminile, Soncin dopo il sorteggio: "Tanta voglia d'iniziare la strada verso Euro26"
Immagine news Calcio femminile n.2 Lulù Oliveira riparte dal Venezia Femminile: è il nuovo tecnico delle arancioneroverdi
Immagine news Calcio femminile n.3 Qualificazioni per il Mondiale 2027: l'Italia pesca Svezia, Danimarca e Serbia
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, stop per Bugeja: guaio al ginocchio sinistro, con interessamento del legamento
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa del Mondo Femminile 2027, oggi a Nyon il sorteggio dei gironi di qualificazione
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Woman, la Top11 della 4ª giornata: Michela Cambiaghi guida l’attacco
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…