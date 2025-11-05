Il Genoa per ora sceglie di non cambiare. Murgita e Criscito guidano la ripresa dei lavori

In casa Genoa, quello appena passato, è stato un giorno di riposo per i calciatori ma non per la dirigenza, molto attiva sulla fronte della della panchina. La vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo, che ha permesso di lasciare anche l'ultimo posto in classifica, ha portato un po' di serenità nell'ambiente dopo gli ultimi tumultuosi giorni prima e dopo l'addio di Patrick Vieira, ma il board rossoblù potrebbe arrivare a prendere una decisione sulla questione allenatore già in queste ore.

Da diversi giorni si parla di una corsa a due per la panchina con Daniele De Rossi in pole (proposto un contratto fino a giugno con opzione per la stagione successiva in caso di salvezza), e sullo sfondo il nome di Paolo Vanoli. Nel mezzo però ha preso corpo nelle ultime ore di una possibile conferma di Roberto Murgita e Domenico Criscito.

A meno di clamorosi colpi di scena dell'ultima ora, infatti, l'idea da parte della società sarebbe quella di dare fiducia al tandem di bandiere rossoblù che sono stati in grado di dare una scossa al gruppo in quel di Reggio. Saranno infatti loro a guidare la ripresa degli allenamenti di questo pomeriggio al "Signorini" di Pegli e saranno ancora loro a guidare la squadra contro la Fiorentina domenica. Una partita che si preannuncia incandescente.