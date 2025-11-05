Inter-Kairat Almaty, Chivu avvisa: “Non esistono gare facili in Champions"

Contro i Kazaki dell'Kairat Almaty l'Inter di Cristian Chivu ha la grande opportunità di portare a quattro il numero di vittorie consecutive nella prima fase della Champions League 2025/2026. Il tecnico rumeno, però, non vuole assolutamente che la sua squadra prenda sottogamba l'impegno e chiede massima concentrazione.

"Ci aspetta una gara non semplice e non ascolto gli altri - ha spiegato l'allenatore nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia -. Non è mai facile vincere in queste competizioni. Bisogna accettare il fatto che affrontiamo una squadra che ha affrontato quattro turni preliminari. Gli avversari non sono semplici e non manchiamo di rispetto a nessun avversario. Stiamo lavorando per migliorare sempre e avere continuità. Si cade e ci si rialza. Arriveranno momenti i cui ci sarà una tempesta ma il calcio e la vita sono così. I ragazzi sono bravi e maturi. Mi è piaciuto anche come ha risposto Carlos visto che avete anche cercato di metterlo in difficoltà. Lui è maturo come tutto il gruppo e bisogna stare sempre in piedi a testa alta quando arriva la tempesta".

Chivu, poi, torna a parlare del delicato momento personale che sta vivendo Josep Martinez: "Per noi è importante stargli vicino e integrarlo nel gruppo. Quello che è successo è molto più delicato di quanto si possa pensare. Rispetto anche le indagini e le tempistiche ma a quanto pare non ha colpe. Ricordiamoci però che una persona non c'è più. Bisogna superare determinati momenti e non è semplice".

Assieme all'ex allenatore del Parma si è presentato di fronte ai microfoni della stampa anche il brasiliano Carlos Augusto: "Non ci sono partite facili, giochiamo in casa e loro stanno facendo la storia nel loro paese. Dobbiamo essere concentrati".

Il laterale torna, anche a parlare della difficile prestazione contro l'Hellas Verona: "Domenica è stata difficile ma queste vittorie all'ultimo minuto contano tanto. Stiamo seguendo il nostro cammino. Stiamo facendo bene, possiamo migliorare ancora per provare a vincere il campionato".