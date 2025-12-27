Torino, Cairo: "Zapata-Besiktas mi è nuova. Nessuno ha chiesto la cessione"

Intercettato dai media presenti dopo il ko contro il Cagliari, il presidente del Torino Urbano Cairo ha commentato così il momento della squadra, proiettandosi anche sul mercato: "Zapata-Besiktas? Di questo non ne so nulla, mi è totalmente nuova".

Per il mercato c'è anche il problema liste, visto che è piena.

"Per uno che esce uno entra, ma se fai entrare e non fai uscire poi la lista è bloccata".

Si aspettava qualcosa in più da Baroni?

"Baroni sta dando tutto quello che ha, ha trovato una bella intesa con Petrachi e ho fiducia in lui. Quando perdi così sei deluso e amareggiato, è normale, ma ora pensiamo a fare bene le prossime cose. Non abbattiamo e bisogna avere ancora più voglia".

Quanti rinforzi servono?

"Non è un fatto numerico, bisogna prendere giocatori funzionali, di qualità, che possano darti una mano vera. Non prendere tanto per prendere".

Può arrivare qualcuno subito?

"Immediatamente non credo, però vediamo. Le idee ci sono, ci lavoriamo".

Qualche calciatore le ha chiesto di andar via?

"No, stanno benissimo qua".