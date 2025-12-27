Deiola: "Tutti sanno quanto vale la maglia del Cagliari per me, trasmetto serenità ai compagni"

Dopo la vittoria di Torino, il capitano del Cagliari Alessandro Deiola ha parlato così con i media presenti allo Stadio Olimpico: "È una vittoria che vale tantissimo, più di tre punti. Eravamo molto arrabbiati dopo il Pisa, oggi sapevamo quanto fosse dura, ma siamo entrati bene in campo, non ci siamo abbattuti sullo svantaggio, abbiamo dimostrato una volta di più di essere sempre pronti a reagire, con idee, con un gruppo solido che rimane in partita. Abbiamo la testa alta, sappiamo quello che stiamo portando avanti, sono orgoglioso di tutti i miei compagni”.

E ancora: “Abbiamo una squadra con tanti italiani, e tanti giovani. Sono aspetti senza dubbio importanti, parliamo di ragazzi che si sono integrati in fretta, questa è una fortuna che il gruppo ha: essere una famiglia in tutto e per tutto. Il Cagliari è questo, oggi Prati è stato l’undicesimo calciatore ad andare a segno, fa capire quanto sia importante ogni singolo elemento. Tutti dobbiamo capire che possiamo portare un mattoncino fondamentale, tutti devono farsi trovare pronti, tutti sono indispensabili e possono essere decisivi in un dato momento della stagione”.

Sul suo momento: "Io do il massimo in ogni posizione del campo che mi viene affidata. Tutti sanno quanto vale la maglia del Cagliari per me, lo ribadisco sempre. Penso anche a trasmettere serenità ai compagni, che hanno bisogno sia di sprone ma anche di fiducia, calma e serenità in ogni momento della partita. Oggi lo spogliatoio è ovviamente molto contento, perché ha raccolto i frutti del proprio lavoro. L’episodio arbitrale? Doveri ha deciso così, andiamo avanti senza preoccuparci di questi aspetti, abbiamo chiesto spiegazioni perché l’avevamo vista in un modo diverso, ma va bene così. Pensiamo a lavorare per crescere ancora, perché non sempre siamo riusciti ad esprimerci al 100%, l’importante è non abbattersi ma reagire come fatto oggi dopo il pareggio col Pisa”.