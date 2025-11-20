Inter e Milan al lavoro in vista del derby. Come stanno le due squadre tra rientri e assenze

In vista del derby di domenica sera tra Inter e Milan, in casa nerazzurra il dubbio più grosso riguarda Denzel Dumfries, che sente ancora un po' di fastidio alla caviglia e per questo continua a lavorare a parte. Molto difficile la sua presenza a San Siro, così come difficile è quella di Mkhitaryan e Darmian. Se Dumfries non dovesse farcela, a destra pronto uno tra Carlos Augusto riadattato (favorito) e Luis Henrique. In mezzo al campo, solito ballottaggio tra Sucic e Zielinski e dietro vedremo se il tecnico rumeno punterà su Bisseck o Acerbi dal primo minuto.

Nel frattempo, ieri sono tornati a disposizione anche i cinque calciatori che erano aggregati con la Nazionale italiana: Bastoni, Barella, Dimarco, Frattesi e Pio Esposito, così come Sucic, Zielinski e Calhanoglu. Al gruppo, manca soltanto Manuel Akanji, il quale rientrerà ad Appiano Gentile nella giornata di oggi.

Anche in casa Milan continua la marcia di avvicinamento al derby. In particolare, ieri mattina hanno fatto ritorno alla base Rafael Leao, Strahinja Pavlovic, David Odogu e Christopher Nkunku, mentre nel pomeriggio si è rivisto al Centro Sportivo di Milanello Luka Modric (il croato si è messo subito a disposizione per l'allenamento pomeridiano). Ora all'appello mancano solamente quattro calciatori, il cui rientro è previsto per la giornata di oggi: si tratta di Alexis Saelemakers, Koni De Winter, Zachary Athekame e Davide Bartesaghi.