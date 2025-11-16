Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, il riepilogo delle gare del sabato: vincono Cittadella e Lumezzane, super Crotone

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 00:34I fatti del giorno
Alessandra Stefanelli

Si sono giocate le gare del sabato in Serie C. Nel Girone A, il Cittadella ritrova il sorriso battendo l’Arzignano 1-0 con un guizzo iniziale di Cecchetto, in una gara solida e concreta. Molto più movimentata la sfida di Lumezzane, dove la squadra di casa supera 3-1 la Pro Vercelli grazie a una prestazione energica e convincente: Diodato apre, Ferro e Rocca chiudono il cerchio dopo il momentaneo pari di Sow.

La partita più carica di significato era però quella tra Triestina e Trento. Gli alabardati, ancora intrappolati dalla pesante penalizzazione, avevano messo le mani su una vittoria che sarebbe stata d’oro grazie al gol di Gunduz. Ma al 92’, quando il traguardo sembrava ormai vicino, ecco la beffa: Dalmonte trova il pareggio che spegne l’entusiasmo ospite. Una vera doccia gelata.

Nel Girone B l’adrenalina non è mancata. L’Arezzo continua a correre e batte il Bra 2-1, ma è a Forlì che va in scena la partita più incredibile del sabato: il Campobasso, sotto 2-0, ribalta tutto nella ripresa e vince 3-2 grazie a Brunet, Padula e Leonetti. Una rimonta da applausi che può dare una svolta alla stagione rossoblù. Pesante anche il successo dell’Ascoli, che passa 2-0 a Rimini con due gol nel giro di quattro minuti: prestazione matura e tre punti che valgono tantissimo nella corsa al vertice. Finisce invece 1-1 lo scontro tra Torres e Perugia: Starita porta avanti i sardi, un autogol rimette tutto in equilibrio. La Vis Pesaro, infine, completa la sua rimonta contro il Guidonia e vince 2-1 in una partita che ha cambiato volto nella ripresa.

A Sud, nel Girone C, il sabato ha regalato tre vittorie pesantissime. Il Casarano sorprende il Catania con un gol immediato di Cajazzo e difende il vantaggio fino alla fine. Il Crotone gioca una delle sue migliori partite recenti e batte 3-1 il Sorrento con una gara piena di ritmo e qualità. Il Cosenza si conferma solido e cinico, vincendo 1-0 a Latina grazie a Mazzocchi, che dopo appena quattro minuti spara in rete il pallone che decide il match. Ancora problemi invece per il Picerno, che perde 2-1 contro il Siracusa: Bianchi aveva ridato speranza ai lucani, ma Guadagni chiude i conti nella ripresa.

SERIE C, 14ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 15 novembre
Cittadella - Arzignano 1-0
17’ Cecchetto
Lumezzane - Pro Vercelli 3-1
34’ Diodato (L), 44’ Sow (PV), 73’ Ferro (L), 92’ Rocca (L)
Triestina - Trento 1-1
12’ Gunduz (TRI), Delmomnte 92’ (TRE)
Domenica 16 novembre
12:30 – Ospitaletto - Brescia
14:30 – AlbinoLeffe - Virtus Verona
14:30 – Alcione Milano - Novara
17:30 – L.R. Vicenza - Renate
17:30 – Lecco - Pro Patria
Lunedì 17 novembre
20:30 – Pergolettese - Giana Erminio

Dolomiti Bellunesi-Inter U23 rinviata a mercoledì 3 dicembre alle 18.30

Classifica: Vicenza 35, Union Brescia 27, Lecco 27, Alcione Milano 24, Cittadella 24*, Inter U23 22, Trento 20*, Pro Vercelli 19*, Renate 17, Novara 15, Ospitaletto 13, Pergolettese 13, Arzignano Valchiampo 13*, Dolomiti Bellunesi 13, Giana Erminio 13, Lumezzane 13*, AlbinoLeffe 13, Virtus Verona 11, Pro Patria 8, Triestina -9*
* una gara in più
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B
Venerdì 14 novembre
Arezzo – Bra 2-1
9’ rig. Pattarello (A), 57’ Cianci (A), 65’ Baldini (B)
Forlì – Campobasso 2-3
28’ rig. Petrelli (F), 45’ Franzolini (F), 52’ Brunet (C), 72’ Padula (C), 80’ Leonetti (C)
Sabato 15 novembre
Pineto - Carpi 1-0
17’ Bruzzaniti
Rimini - Ascoli 0-2
35’ Damiani, 39’ Gori
Torres - Perugia 1-1
41’ Starita (T), 55’ aut. Brendan (P)
Vis Pesaro - Guidonia 2-1
29' Esempio (G), 52' Stabile (V), 61' Di Paola (V)
Sambenedettese - Ternana 0-0
Domenica 16 novembre
14:30 – Livorno - Ravenna
17:30 – Pontedera - Pianese

Gubbio-Juventus Next Gen rinviata a mercoledì 26 novembre alle 15.00

Classifica: Arezzo 35*, Ravenna 33, Ascoli 31*, Guidonia Montecelio 23*, Pineto 22*, Carpi 21*, Ternana 21*, Forlì 20*, Vis Pesaro 20*, Campobasso 20*, Gubbio 18, Pianese 17, Juventus Next Gen 17, Sambenedettese 16*, Pontedera 12, Livorno 10, Bra 10*, Perugia 9*, Torres 8*, Rimini -4*

* una partita in più
N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti

GIRONE C
Sabato 15 novembre
Casarano - Catania 1-0
9’ Cajazzo
Crotone - Sorrento 3-1
12’ Gomez (C), 30’ Maggio (C), 52’ Sabbatani (S), 71’ Piovanello (C)
Latina – Cosenza 0-1
4’ Mazzocchi
Picerno - Siracusa 1-2
43’ Ba (S), 46’ Bianchi (P), 55’ Guadagni (S)
Domenica 16 novembre
12:30 – Benevento - Monopoli
14:30 – Altamura - Salernitana
14:30 – Giugliano - Audace Cerignola
14:30 – Potenza - Trapani
Lunedì 17 novembre
20:30 – Foggia - Cavese

Casertana-Atalanta U23 rinviata a mercoledì 3 dicembre alle 17.30

Classifica: Catania 28*, Salernitana 27, Benevento 26, Cosenza 26*, Monopoli 22, Casarano 21*, Crotone 21*, Casertana 19, Atalanta U23 17, Trapani 17, Potenza 16, Team Altamura 15, Audace Cerignola 15, Cavese 15, Giugliano 15, Latina 14*, Sorrento 13*, Siracusa 12*, Picerno 10*, Foggia 10,
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti
* una gara in più

