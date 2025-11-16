Obiettivi, Fabregas, mercato e Nico Paz: Como, il presidente Suwarso a 360°

Il presidente del Como Mirwan Suwarso è tornato a parlare. Complice la sosta per le nazionali, il numero uno del club lariano si è soffermato sui tanti temi d'attualità riguardanti una delle squadre rivelazione di questa stagione: dal mercato al futuro di Cesc Fabregas, tanti i temi toccati dal dirigente.

Gli obiettivi:

"Siamo felici per come sta andando la stagione. Sicuramente non sarà stressante come lo scorso anno, quando l'obiettivo era sopravvivere e restare in Serie A. Quest’anno vogliamo fare meglio: saremmo felici con qualsiasi posizione sopra al decimo posto".

Fabregas fra passato e futuro:

"Con Cesc lavoriamo insieme. Non mi ha mai detto di voler andare via. Voleva solo capire la situazione, ma non ha mai chiesto di negoziare con altri club. Quindi ero tranquillo. Ho saputo delle voci solo quando i giornalisti me lo hanno chiesto. Gli ho chiesto di pensare già a chi potrebbe sostituirlo un giorno. Non perché voglia che se ne vada, ma per essere pronti nel caso accada qualcosa di imprevisto. È lo stesso che sto facendo io: scelgo e formo chi potrà prendere il mio posto".

Il mercato:

"La gente probabilmente si aspetta di più da noi rispetto al passato perché abbiamo speso abbastanza. Non è qualcosa che faremo a ogni sessione di mercato, anzi: direi che abbiamo finito. Questa è stata la fase più intensa e aggressiva di ingaggio di calciatori. D’ora in poi saremo più pragmatici e pratici. Abbiamo fatto discussioni, non dovete aspettarvi nuovi acquisti a gennaio. Forse per la prima volta il Como non comprerà nessuno. Arriverà solo Tornqvist, con cui abbiamo già firmato in estate. A parte questo, niente. A meno che non ci siano emergenze. Spero arrivi una grande offerta per uno dei nostri giocatori: sono sempre felice di parlarne. L’estate scorsa ne abbiamo ricevute un paio. Una l’abbiamo accettata, ma il giocatore ha rifiutato. L’altra è stata respinta perché era l’ultimo giorno di mercato. Era uno dei nostri esterni. Da un club saudita".

Nico Paz e il futuro:

"Con la clausola di riacquisto, qualsiasi cosa facciamo, il Madrid la manterrebbe. Quindi sappiamo che è un giocatore ‘in comproprietà ideale’, diciamo così. Siamo grati di averlo qui e di poterlo far crescere. Se un giorno il Madrid vorrà riprenderlo, ne ha tutto il diritto. Ma siamo molto felici di averlo con noi, e speriamo che resti a lungo".