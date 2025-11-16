Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Obiettivi, Fabregas, mercato e Nico Paz: Como, il presidente Suwarso a 360°

Obiettivi, Fabregas, mercato e Nico Paz: Como, il presidente Suwarso a 360°TUTTO mercato WEB
Simone Bernabei
Oggi alle 00:45I fatti del giorno
Simone Bernabei

Il presidente del Como Mirwan Suwarso è tornato a parlare. Complice la sosta per le nazionali, il numero uno del club lariano si è soffermato sui tanti temi d'attualità riguardanti una delle squadre rivelazione di questa stagione: dal mercato al futuro di Cesc Fabregas, tanti i temi toccati dal dirigente.

Gli obiettivi:
"Siamo felici per come sta andando la stagione. Sicuramente non sarà stressante come lo scorso anno, quando l'obiettivo era sopravvivere e restare in Serie A. Quest’anno vogliamo fare meglio: saremmo felici con qualsiasi posizione sopra al decimo posto".

Fabregas fra passato e futuro:
"Con Cesc lavoriamo insieme. Non mi ha mai detto di voler andare via. Voleva solo capire la situazione, ma non ha mai chiesto di negoziare con altri club. Quindi ero tranquillo. Ho saputo delle voci solo quando i giornalisti me lo hanno chiesto. Gli ho chiesto di pensare già a chi potrebbe sostituirlo un giorno. Non perché voglia che se ne vada, ma per essere pronti nel caso accada qualcosa di imprevisto. È lo stesso che sto facendo io: scelgo e formo chi potrà prendere il mio posto".

Il mercato:
"La gente probabilmente si aspetta di più da noi rispetto al passato perché abbiamo speso abbastanza. Non è qualcosa che faremo a ogni sessione di mercato, anzi: direi che abbiamo finito. Questa è stata la fase più intensa e aggressiva di ingaggio di calciatori. D’ora in poi saremo più pragmatici e pratici. Abbiamo fatto discussioni, non dovete aspettarvi nuovi acquisti a gennaio. Forse per la prima volta il Como non comprerà nessuno. Arriverà solo Tornqvist, con cui abbiamo già firmato in estate. A parte questo, niente. A meno che non ci siano emergenze. Spero arrivi una grande offerta per uno dei nostri giocatori: sono sempre felice di parlarne. L’estate scorsa ne abbiamo ricevute un paio. Una l’abbiamo accettata, ma il giocatore ha rifiutato. L’altra è stata respinta perché era l’ultimo giorno di mercato. Era uno dei nostri esterni. Da un club saudita".

Nico Paz e il futuro:
"Con la clausola di riacquisto, qualsiasi cosa facciamo, il Madrid la manterrebbe. Quindi sappiamo che è un giocatore ‘in comproprietà ideale’, diciamo così. Siamo grati di averlo qui e di poterlo far crescere. Se un giorno il Madrid vorrà riprenderlo, ne ha tutto il diritto. Ma siamo molto felici di averlo con noi, e speriamo che resti a lungo".

Articoli correlati
Suwarso: "Milan-Como in Australia un bene per la Serie A. Nico Paz? Speriamo resti... Suwarso: "Milan-Como in Australia un bene per la Serie A. Nico Paz? Speriamo resti a lungo"
Como, Suwarso: "Rifiutata offerta dall'Arabia l'1 settembre per un esterno. Diao?... Como, Suwarso: "Rifiutata offerta dall'Arabia l'1 settembre per un esterno. Diao? Intuitelo"
Como, Suwarso: "A gennaio nessun acquisto, la fase di mercato aggressiva è passata"... Como, Suwarso: "A gennaio nessun acquisto, la fase di mercato aggressiva è passata"
Altre notizie I fatti del giorno
Inutile illudersi, per Gattuso solo un test contro Haaland: 3-5-2 e risposta a...... Inutile illudersi, per Gattuso solo un test contro Haaland: 3-5-2 e risposta a... La Russa
Mondiali 2026, l'elenco aggiornato delle qualificate: Spagna e Austria a un passo... Mondiali 2026, l'elenco aggiornato delle qualificate: Spagna e Austria a un passo dal sogno
Criptovalute e calcio, così la nuova finanza sta entrando nel mondo del pallone Focus TMWCriptovalute e calcio, così la nuova finanza sta entrando nel mondo del pallone
Obiettivi, Fabregas, mercato e Nico Paz: Como, il presidente Suwarso a 360° Obiettivi, Fabregas, mercato e Nico Paz: Como, il presidente Suwarso a 360°
Percassi spiega i motivi dietro l'esonero di Juric e perché l'Atalanta ha scelto... Percassi spiega i motivi dietro l'esonero di Juric e perché l'Atalanta ha scelto Palladino
Dai 35 milioni spesi dal Milan alla sfortuna per i troppi infortuni. Caldara dice... Dai 35 milioni spesi dal Milan alla sfortuna per i troppi infortuni. Caldara dice addio al calcio
Serie C, il riepilogo delle gare del sabato: vincono Cittadella e Lumezzane, super... Serie C, il riepilogo delle gare del sabato: vincono Cittadella e Lumezzane, super Crotone
Da Jean a Bertaud fino a Stankovic: tutti i profili valutati dal Parma per sostituire... Da Jean a Bertaud fino a Stankovic: tutti i profili valutati dal Parma per sostituire Suzuki
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
Le più lette
1 Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
2 Criptovalute e calcio, così la nuova finanza sta entrando nel mondo del pallone
3 Inter, senti Montella dalla Turchia: "Calhanoglu aveva un po' di risentimenti, va controllato"
4 Estonia silurata dalla Norvegia, Haaland "cameriere": regala 70 hamburger ai suoi compagni
5 16 novembre 1975, nell'intervallo del derby Chinaglia e Corsini vanno quasi alle mani
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Repliche 11:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Inutile illudersi, per Gattuso solo un test contro Haaland: 3-5-2 e risposta a... La Russa
Immagine top news n.1 Mondiali 2026, l'elenco aggiornato delle qualificate: Spagna e Austria a un passo dal sogno
Immagine top news n.2 Criptovalute e calcio, così la nuova finanza sta entrando nel mondo del pallone
Immagine top news n.3 Italia, le ultime di formazione: gioca Frattesi, in attacco Pio Esposito con Retegui
Immagine top news n.4 Il CT Solbakken: "La svolta a Oslo contro l'Italia. Ma anche voi andrete al Mondiale..."
Immagine top news n.5 Haaland: "Futuro in Italia? Non si sa mai. Pio Esposito? Onestamente non lo conosco"
Immagine top news n.6 Il primo calciatore acquistato in Bitcoin: la storia di Kiroglu all'Harunustaspor
Immagine top news n.7 Messi prese 5 milioni di bonus col fan token del PSG. Che intanto ha aggiunto Bitcoin al proprio bilancio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
Immagine news podcast n.2 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
Immagine news podcast n.3 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Roberto Breda: "Salernitana non più in vetta? Meglio adesso che a marzo. Ora c'è tempo"
Immagine news Serie C n.2 Lecco, Leon Sipos: "Adesso tutti sanno che siamo una squadra ostica. E in crescita"
Immagine news Serie C n.3 Felice Evacuo: "Benevento, l'esonero di Auteri un fulmine a ciel sereno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 novembre
Immagine news Serie A n.2 Italia, decisa la sede per la semifinale playoff: si giocherà a Bergamo
Immagine news Serie A n.3 Norvegia, il ct Solbakken prima dell'Italia: "Non andiamo al Mondiale dall'età della pietra"
Immagine news Serie A n.4 Verona, Nelsson: "Dopo il prestito alla Roma periodo difficile al Galatasaray"
Immagine news Serie A n.5 Inter, senti Montella dalla Turchia: "Calhanoglu aveva un po' di risentimenti, va controllato"
Immagine news Serie A n.6 Schwoch avvisa i calciatori della Fiorentina: "Vanoli non guarda in faccia nessuno"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Castagnini: "Soddisfatti dell'avvio. Stiamo riportando entusiasmo nella piazza"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, si ferma l'attaccante Soleri: nei prossimi giorni gli esami strumentali
Immagine news Serie B n.3 Pohjanpalo deve invertire la rotta. La promozione in A del Palermo passa dai suoi gol
Immagine news Serie B n.4 Pescara, caccia a un difensore per gennaio: da Rizzo a Coppola i possibili nomi
Immagine news Serie B n.5 Ignazio Abate bene anche in Serie B: la sua Juve Stabia sulla strada per i playoff
Immagine news Serie B n.6 Giannitti: "Stirpe-Alvini connubio vincente a Frosinone. La Samp è la grande incompiuta di B"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, la Curva Nord alza la voce: nuovi striscioni contro il ricorso sul progetto stadio-clinica
Immagine news Serie C n.2 Gallo tiene il Vicenza con i piedi per terra: "Niente euforia, col Renate serve lucidità"
Immagine news Serie C n.3 Pro Patria, Greco avvisa: "A Lecco gara insidiosa. Dobbiamo ricostruire dalle basi"
Immagine news Serie C n.4 Pianese, Birindelli avvisa: "Pontedera è un esame vero. Servirà compattezza e lucidità"
Immagine news Serie C n.5 Vis Pesaro, Stellone: "Reazione da grande gruppo. Vittoria che pesa tantissimo"
Immagine news Serie C n.6 Buscè si gode i tre punti e avverte il Cosenza: "Bene il risultato, ma possiamo fare molto di più"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Italia-Norvegia, risultato ininfluente ma il riscatto è d'obbligo
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Azerbaigian-Francia: Bleus già qualificati ma comunque avanti nei pronostici
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Svizzera-Svezia, elvetici a un passo dal Mondiale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Romanelli: "Spagna e Inghilterra avanti a noi. Prendiamo ispirazione per continuare a crescere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women-Milan, le formazioni ufficiali: torna Kerr dal 1’. Solito tridente per Bakker
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, la Fiorentina manca l’assalto al primo posto: 1-1 contro il Parma
Immagine news Calcio femminile n.4 Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Hurtig e Bonfantini dal 1'. Pinther guida le ducali
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, un lampo di Pellegrino Cimò stende il Sassuolo. 1ª vittoria per la Ternana
Immagine news Calcio femminile n.6 Sassuolo-Ternana, le formazioni ufficiali: in avanti è sfida fra Clelland e Pirone
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?